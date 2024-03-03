Beşiktaş Galatasaray maçı ne zaman?

Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında Beşiktaş, Galatasaray’ı konuk ediyor. Şampiyonluk mücadelesinde ezeli rakibi Fenerbahçe’nin önüne geçen Galatasaray, Beşiktaş’ı deplasmanda mağlup ederek liderliğini sürdürmek istiyor. Peki Beşiktaş Galatasaray maçı Hangi kanalda? Saat kaçta? İşte yanıtı...

Beşiktaş Galatasaray maçı ne zaman?
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Puan sıralamasında Fenerbahçe’yi gerisinde bırakarak liderlik koltuğuna oturan sarı-kırmızılılar, Beşiktaş deplasmanında puan kaybetmek istemiyor. Okan Buruk ve öğrencileri bu sezon oynadıkları 27 karşılaşmada 23 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Ligin ilk yarısında oynanan derbi mücadelesini Galatasaray 2-1 kazanmıştı. Portekizli çalıştırıcı Fernando Santos yönetiminde ivme yakalayan Beşiktaş, taraftarının da etkisiyle rakibini mağlup etmek için sahaya çıkacak. Derbi biletlerinin satışa sunulacağı tarih ve saati belli oldu. Peki Beşiktaş Galatasaray derbisi ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş - Galatasaray derbi biletleri satışa çıktı mı? İşte, Beşiktaş - Galatasaray maçına ilişkin detaylar…

BEŞİKTAŞ GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN? HANGİ KANALDA?

Süper Lig’in 28. haftasında Fernando Santos yönetimindeki Beşiktaş, lider Galatasaray’ı ağırlayacak.

Tüpraş Stadı’nda oynanacak karşılaşma 3 Mart Pazar günü saat 19:00’da başlayacak.

Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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# Galatasaray # beşiktaş
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