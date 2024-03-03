Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış! 3 Mart 2024 hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere göre, Marmara'nın güney ve doğusu, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi, Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. İşte 3 Mart hava durumu...

Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış! 3 Mart 2024 hava durumu...
Editör: Orhun Çoban
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, olacak. Marmara'nın güney ve doğusu, (Eskişehir hariç) İç Anadolu, Batı ve (Ordu hariç) Orta Karadeniz, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi, Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile Adana'nın batı, Mersin'in doğu çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu kesimlerde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Hava sıcaklıklarının iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgar genellikle güneyli yönlerden, Trakya ile yurdun güneydoğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

3 MART 2024 HAVA DURUMU

Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış! 3 Mart 2024 hava durumu... - Resim : 1

MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusunun sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

  • EDİRNE °C, 15°C
    Parçalı ve çok bulutlu
  • İSTANBUL °C, 13°C
    Parçalı ve çok bulutlu
  • KIRKLARELİ °C, 14°C
    Parçalı ve çok bulutlu
  • KOCAELİ °C, 13°C
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE
Parçalı ve çok bulutlu, Kütahya'nın kuzey çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

  • A.KARAHİSAR °C, 13°C
    Parçalı ve çok bulutlu
  • DENİZLİ °C, 19°C
    Parçalı ve çok bulutlu
  • İZMİR °C, 19°C
    Parçalı ve çok bulutlu
  • MUĞLA °C, 17°C
    Parçalı bulutlu

AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz'in kuzeyi ile Adana'nın batı, Mersin'in doğu çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

  • ADANA °C, 20°C
    Parçalı ve çok bulutlu, batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • ANTALYA °C, 20°C
    Parçalı ve çok bulutlu
  • HATAY °C, 16°C
    Parçalı ve çok bulutlu
  • MERSİN °C, 19°C
    Parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, (Eskişehir dışında) bölgenin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

  • ANKARA °C, 14°C
    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu
  • ESKİŞEHİR °C, 14°C
    Parçalı ve çok bulutlu
  • KONYA °C, 13°C
    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu
  • SİVAS °C, 10°C
    Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra hafif yağmurlu

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

  • BOLU °C, 12°C
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
  • DÜZCE °C, 15°C
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
  • SİNOP °C, 13°C
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
  • ZONGULDAK °C, 11°C
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, (Ordu dışında) Orta Karadeniz'in yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

  • AMASYA °C, 17°C
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
  • SAMSUN °C, 13°C
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
  • TOKAT °C, 15°C
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
  • TRABZON °C, 13°C
    Parçalı ve çok bulutlu

Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış! 3 Mart 2024 hava durumu... - Resim : 2

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

  • ERZURUM °C, 5°C
    Parçalı ve çok bulutlu
  • KARS °C, 7°C
    Parçalı ve çok bulutlu
  • MALATYA °C, 12°C
    Parçalı ve çok bulutlu
  • VAN °C, 4°C
    Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

  • DİYARBAKIR °C, 10°C
    Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı
  • GAZİANTEP °C, 12°C
    Parçalı ve çok bulutlu
  • SİİRT °C, 11°C
    Parçalı ve çok bulutlu
  • ŞANLIURFA °C, 13°C
    Parçalı ve çok bulutlu, kuzey çevreleri sağanak yağışlı
# Hava durumu
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