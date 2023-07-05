CANLI MAÇ İZLE | Galatasaray - Hull City TV 8 canlı izle
Galatasaray ile Hull City, hazırlık maçında karşı karşıya geliyor. Galatasaray - Hull City maçı nereden izlenir? Galatasaray - Hull City maçı hangi kanalda? Galatasaray - Hull City maçı 11'leri ne? Galatasaray - Hull City maçı canlı izle link...
Galatasaray ile İngiltere Championship Lig temsilcisi Hull City yeni sezon öncesinde hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.
Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray'ın yeni sezon öncesi oynayacağı ilk hazırlık maçı taraftarlar tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor.
Galatasaray, geçtiğimiz sezon Spor Toto Süper Lig'de oynadığı 36 maçta 28 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet almıştı. Sarı-kırmızılılar, topladığı 88 puanla ligi 1. sırada tamamlayarak 23. şampiyonluğunu ilan etmişti.
Hull City ise İngiltere Championship Lig'de geçtiğimiz sezon oynadığı 46 maçta 14 galibiyet, 16 beraberlik ve 16 mağlubiyet aldı. Hull City, topladığı 58 puanla ligi 15. sırada tamamlamıştı.
Galatasaray ile Hull City arasındaki mücadeleye Kocaeli Stadyumu ev sahipliği yapacak.
GALATASARAY - HULL CİTY MAÇI HANGİ KANALDA?
Saat 20.30'da başlayacak Galatasaray - Hull City maçı TV 8 ekranlarından futbolseverlerle buluşacak
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