Fenerbahçe'den Danilo Pereira hamlesi

Orta sahaya bir 6 numara transfer etmek isteyen Fenerbahçe, Paris Saint Germain forması giyen Danilo Pereira'yı radarına aldı.Sarı-lacivertliler bu transferi Fransız ekibiyle olan iyi diyaloğu ile çözmesi bekleniyor...

Fenerbahçe'den Danilo Pereira hamlesi
Fenerbahçe'den Danilo Pereira hamlesi
Editör: Nihat Çarboğa
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31 yaşındaki yıldızın ise Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı ve Fenerbahçe'deki bazı isimlerden bilgi aldığı iddia edildi.

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FENERBAHÇE YÜKSEK BONSERVİS ÖDEYEME HAZIR

Öte yandan sarı lacivertli ekibin Danilo transferini 12-13 milyon Euro arasında bir bonservis ücretine tamamlamayı planladığı aktarıldı.

Fenerbahçe'den Danilo Pereira hamlesi - Resim : 2

31 yaşındaki yıldıza ise 3 senelik sözleşme ve 3.5 milyon Euro yıllık ücret verileceği bildirildi.

Portekizli ön liberonun artık Fransa macerasını tamamlamak istediği gelen haberler arasında.

DANILO PEREIRA KİMDİR?

Danilo geçen yıl ise PSG'de toplam 44 maçta görev aldı ve 2 gol 1 asist kaydetti.

Güncel piyasa değeri 10 milyon Euro olan Danilo'nun, kulübüyle olan kontratı 2025 yılında sona erecek..

1.88 boyundaki futbolcu kariyerinde Porto, Maritimo, Parma, Aris, Estoril ve Roda gibi ekiplerde de boy göstermişti.

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