Galatasaray'dan Torreira hakkında kritik karar!

Galatasaray Kulübü, Kocaeli'de İngiltere Championship ekibi Hull City ile yapılan hazırlık maçında sakatlanan Lucas Torreira'nın sol diz iç yan bağında 2. derece zorlanma ve kemik ödemi tespit edildiğini açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: