Galatasaray'dan Torreira hakkında kritik karar!
Galatasaray kulübü, Hull City ile hazırlık maçı oynamıştı. Galatasaray'ın başarılı orta saha oyuncusu Torreira, Hull City ile oynanan hazırlık maçında sakatlanmış, Galatasaray taraftarlarının endişelerine neden olmuştu. Galatasaray camiasında merak uyandıran Torreira hakkında kulüpten açıklama...
Galatasaray Kulübü, Kocaeli'de İngiltere Championship ekibi Hull City ile yapılan hazırlık maçında sakatlanan Lucas Torreira'nın sol diz iç yan bağında 2. derece zorlanma ve kemik ödemi tespit edildiğini açıkladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
- Galatasaray Futbol A Takımı'mızın Hull City ile oynadığı hazırlık maçında aldığı darbe sonucu sol dizinde esneme olan oyuncumuz Lucas Torreira'nın bugün sponsor hastanemizde çekilen MR'ında iç yan bağında 2. derece zorlanma ve dizinde kemik ödemi tespit edilmiş olup oyuncunun tedavisine başlanmıştır.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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