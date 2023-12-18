Galatasaray'ın Rakibi Belli Oldu

Avrupa Ligi play-off turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezinde yapıldı.



Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu'nu üçüncü sırada tamamlayarak Avrupa Ligi play-off'larına katılmaya hak kazanan Galatasaray, kurada Çekya'nın Sparta Prag takımı ile eşleşti.



Galatasaray, ilk maçını evinde, rövanşı ise deplasmanda oynayacak.



UEFA Avrupa Ligi play-off turunda ilk maçlar 15 Şubat 2024, rövanş maçları ise 22 Şubat 2024'te oynanacak.