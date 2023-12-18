Galatasaray'ın Rakibi Belli Oldu

Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu. Sarı-Kırmızılılar, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Çekya'nın Sparta Prag takımıyla eşleşti.

Galatasaray'ın Rakibi Belli Oldu
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Avrupa Ligi play-off turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezinde yapıldı.

Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu'nu üçüncü sırada tamamlayarak Avrupa Ligi play-off'larına katılmaya hak kazanan Galatasaray, kurada Çekya'nın Sparta Prag takımı ile eşleşti.

Galatasaray, ilk maçını evinde, rövanşı ise deplasmanda oynayacak.

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda ilk maçlar 15 Şubat 2024, rövanş maçları ise 22 Şubat 2024'te oynanacak.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# uefa avrupa ligi
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