Rıza Çalımbay'dan Beşiktaş İçin Çarpıcı Açıklamalar! Çalımbay: Beşiktaş'ta 50 Tane Kupa Kaldırırım

Hürriyet'ten Gamze Türk'e röportaj veren teknik direktör Rıza Çalımbay, Süper Lig ekiplerinden, Suudi Arabistan ve İran'dan gelen teklifleri reddettiğini belirten 60 yaşındaki deneyimli çalıştırıcı, adının geçtiği Beşiktaş teknik direktörlüğü konusunda da iddialı açıklamalarda bulundu.

Rıza Çalımbay'dan Beşiktaş İçin Çarpıcı Açıklamalar!

Burak Yılmaz'ın teknik direktörlüğü hakkında, "Burak iyi bir futbolcuydu, benim de talebemdi.Futbolculuktan antrenörlüğe geçtiğinizde belli bir zaman sonra tecrübe kazanıyorsunuz. Çok erken başladı. Önemli olan maçın içindeki oyuncu-taktik değişikliklerini yapmak... Daha ikinci maçında derbi maça çıkınca değişik şeylerle de karşılaşabiliyor. Antrenörlük liderlik ister. Burak'ın zamana ihtiyacı var. Şenol hocayla uzun bir süre geçirebilseydi, her şey çok daha farklı olabilirdi. Futbolculuk antrenörlükten daha kolay." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'tan kendisine herhangi bir teklif gelmediğini ifade eden Çalımbay, "Lugano maçı atmosferinde bunlar konuşulmazdı. Süreçte Gaziantep FK, Kayserispor, Samsunspor ve Pendikspor'la görüşmeler oldu. Bazılarını sezon başı olsaydı alabilirdim, mesela Samsunspor. Gitmediğim yerlerde bana göre ters olan şeyler oldu. Pendik'e 'Beşiktaş'ı bekleyeceğim' dedim. O yüzden gitmedim. Olur olmaz sorun yoktu ama öyle bir karar aldım." dedi.

Beşiktaş'ta çalışması halinde şampiyonluklar kazanacağını iddia eden Çalımbay, "Beşiktaş'ta çalışsam 50 kupa kaldırırım. Sivas'ı Avrupa'ya götürmüşüm, Türkiye'ye puanlar kazandırmışım. Türkiye Kupası'nı da aldık. Tarihinde olmayan şeyler. Onları başaran bir kişi daha iyi kadrolarla, imkanlarla daha büyüğünü başarabilir. Mevcut Beşiktaş kadrosu şampiyonluğa oynayacak bir kadro. Bu arkadaşlarımızın yüzde 80'i 90'ı hazır gelmemiş. Bizim en önem verdiğimiz şeydir o. Hazırlık döneminde oyunculara farklı yüklemeler yaparız. Alınan oyuncuların kariyerleri çok iyi ama fizik olarak hazır olmayan arkadaşlar var. Beşiktaş takımı ne ligden ne şampiyonluktan kopar." şeklinde konuştu.

Galatasaray ve Fenerbahçe ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan tecrübeli teknik adam, "Icardi'nin bu kadar verim vereceğini düşünmüyordum. Gerçekten hazır gelmiş. Geldiğinden beri gol atıyor. Demek ki bireysel olarak çalışmış. Fenerbahçe'nin oyun sistemi değişti. Hangi takım olursa olsun baskı kuruyor, kolay pozisyona giriyor. Yetenekli oyunculara sahipler." ifadelerini kullandı.

Milli Takım'daki Montella tercihi hakkında da konuşan Çalımbay, "Koskoca Türkiye'de milli takımı çalıştıracak bir tane Türk antrenör yok mu? Kuntz ile Montella arasında bir fark yok. Kadro aynı; antrenör değişiminin faydası oldu." yorumunda bulundu.