Sadettin Saran Fenerbahçe adaylığını açıkladı! Resmen veda etti

Fenerbahçe'de aday olup olmayacağı çok konuşulan Sadettin Saran sessizğiliği bozdu... Sadettin Saran Fenerbahçe adaylığını açıkladı... İşte aytıntılar...

Sadettin Saran Fenerbahçe adaylığını açıkladı! Resmen veda etti

Sadettin Saran Fenerbahçe adaylığını açıkladı... İTO'nun mart ayı meclis toplantısında konuşan Sadettin Saran'ın konu hakkındaki açıklamaları şu şekilde:

SADETTİN SARAN VEDA ETTİ

- Geldiğimiz noktada Fenerbahçe Spor Kulübü başkanlığı adaylığımla ilgili çalışmalar nedeniyle İTO meclisinden üzülerek ayrılmak durumundayım. Sizlere veda ederken burada gördüğüm samimiyeti hiçbir zaman unutmayacağımı ifade etmek istiyorum. Sevgili dostlarım, ekibimle birlikte Fenerbahçe'yi şampiyon yapmak için yola çıkıyoruz. Bu uğurda yalnızca Fenerbahçe'nin değil, aynı zamanda Türk sporunun, olimpik sporcularımızın başarısı için çalışacak, ülkemizin ismini Avrupa'da ve Olimpiyatlarda en iyi şekilde temsil edecek planlar ve hayallerle çalışmalarımızı sürdüreceğiz.
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