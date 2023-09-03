Sivasspor'un yenilmezlik serisi sona erdi

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Beşiktaş'a 2-0 kaybeden EMS Yapı Sivasspor'un 5 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.

Sivasspor'un yenilmezlik serisi sona erdi
Sivasspor'un yenilmezlik serisi sona erdi
Editör: Süleyman Daban
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Ligde son olarak geçen sezonun 35. haftasında deplasmanda Galatasaray'a 2-0 mağlup olan kırmızı-beyazlılar, bu maçın ardından çıktığı 5 karşılaşmada yenilgi yüzü görmedi.

Sivasspor, geçen sezonun 36. haftasında konuk ettiği Konyaspor'u 1-0 yenerken, 38. haftada iç sahada Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı.

Beşiktaş Sivasspor maçının ardındanBeşiktaş Sivasspor maçının ardındanSpor

Bu sezona da iyi bir başlangıç yapan Sivas temsilcisi, ligin ilk haftasında sahasında Yılport Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı. İkinci haftada deplasmanda Gaziantep FK'yi 3-1 mağlup eden Sivasspor, 3. haftada ise evinde Bitexen Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Ligin 4. haftasında bugün deplasmanda Beşiktaş'a 2-0 mağlup olan Sivasspor'un 5 maçlık yenilmezlik serisi son buldu.

Sivasspor, ligin 5. haftasında MKE Ankaragücü'nü konuk edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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