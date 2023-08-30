30 Ağustos'ta Türk-Rus dostluğu! Mehmet Perinçek anlattı

Dünyanın gördüğü en büyük kahramanlık destanlarından biri olarak tarihe geçti 30 Ağustos. Türkiye’nin emperyalist devletler karşısından kazandığı zafer bölge halklarının da kaderini etkiledi. Zaferle birlikte hafızalara kazınan Türk-Sovyet dostluğu, bugün de önemini koruyor.

Emperyalizm ile mücadelede Türkiye'nin yanında olan en büyük devlet, Sovyet Rusya oldu. Sovyet Rusya’nın Türkiye ile birlikte hareket etmesinin sebeplerini Tarihçi Dr. Mehmet Perinçek, Sputnik'e anlattı.

- 30 Ağustos Rusya için de önemli. Türkiye'nin güvenliği, bağımsızlığı ve zaferi o koşullarda Rusya'nın da zaferi. Bu zafer Sovyet Rusya'nın güvenliği demekti. Hatta Ekim Devrimi’nin yaşamasının garantisi anlamına geliyordu. Çünkü Türkiye'nin İngiliz ya da İtilaf Devletleri’nin işgalinde olması, özellikle İstanbul ve boğazların itilaf devletlerinin elinde bulunması Sovyet Rusya’ya bir saldırı planlama ihtimalini doğuracaktı. Bu açıdan 30 Ağustos’ta Türkiye’nin kazandığı zafer ile hem boğazlar güvenliği sağlandı hem de Büyük Ermenistan ve Kürdistan projelerinin rafa kaldırılması sağlandı.

Mehmet Perinçek, Türk Kurtuluş Savaşı’na Sovyet Rusya’nın askeri ve siyasi büyük katkıları olduğunu belirtti.

- Türkiye'nin Kurtuluş Savaşı yıllarında ciddi cephane ve mühimmat ihtiyacı vardı. Ve ciddi miktarlarda Sovyet Rusya'dan silah ve mühimmat yardımı aldı. Bu yardımların deniz yolu üzerinden getirilmesine karar verildi. Karayolu hem uzun hem de tehlikeliydi. Türkiye'nin kahraman denizcileri, en küçük takalardan tutun, en büyük gemilere kadar birçok araç ile Türk Denizcileri Sovyet silah ve mühimmatlarını zor şartlarda Karadeniz kıyılarına taşıdı ve Anadolu'ya gönderildi.

Sputnik'e yaptığı açıklamalarda Türkiye ve Rusya iş birliğinin öneminin altını çizen Perinçek, 30 Ağustos'u iki ülkenin ortak zaferi olarak nitelendirdi.

- 30 Ağustos Türkiye ile Rusya’nın ortak zaferi. İki ülkede birbirini ile dayanışarak, birbirlerini destekleyerek ayakta kaldı. Ekim Devrimi de Kurtuluş Savaşı ve ardından kurulan Cumhuriyet, ortak hareket etme bilinciyle ayakta kaldılar ve emperyalizme karşı zafer kazandılar. İki ülke savaştığı zaman bu batılı emperyalist ülkelerin işine yarıyor. Ama iki ülke işbirliği yaptığı zaman iki ülkenin de kazanç sağladığını ve bölge ülkelerinin de refaha ulaştığını o süreçte gördük. Diye belirtti.

Öte yandan Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği de sosyal medya üzerinden paylaştıkları mesajla 30 Ağustos zaferini kutladılar.

"Sovyet Rusya’nın Türk halkının yanında yer aldığı Kurtuluş Savaşı’nda kazanılan zaferin 101. yıldönümünü kutlarız!" ifadelerine yer verildi.