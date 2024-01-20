Atatürk'ün okul karnesi ortaya çıktı! İlk kez göreceksiniz...
Cumhuriyet tarihçisi Ümit Doğan, Türk Devrimi'nin önderi Mustafa Kemal Atatürk'ün Selanik Askeri Rüştiyesi 4. sınıf karnesini paylaştı. Peki Atatürk'ün notları nasıldı?
Cumhuriyete atılan iftiralara yönelik etkili kitapların yazarı Ümit Doğan, öğrencilerin karne aldığı gün sosyal medya hesabı üzerinden cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün 4. sınıf karnesini paylaştı.
Eski ve yeni harflerle paylaşılan görüntülerde Atatürk'ün notları dikkat çekiyor.
İsimlerin yanında mahallelerin yazdığı karnede Atatürk'ün derslerin çoğundan tam not aldığı anlaşılıyor.
Atatürk'ün Selanik Askeri Rüştiyesi 4. Sınıf Karnesi.— Ümit Doğan (@tsumut71) January 19, 2024
(Eski ve Yeni harflerle) pic.twitter.com/vY7tj6DNSs
İŞTE ATATÜRK'ÜN DERS NOTLARI
Hendese: Geometri,
Kavaid-i Osmaniye Türkçe gramer bilgisi
İmla-i Türkî: Türkçe yazı bilgisi
Hatt-ı Fransevi: Fransızca yazı bilgisi demektir.
Selanik Askeri Rüşdiyesi'nin orijinal not listesi