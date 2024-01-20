Atatürk'ün okul karnesi ortaya çıktı! İlk kez göreceksiniz...

Cumhuriyet tarihçisi Ümit Doğan, Türk Devrimi'nin önderi Mustafa Kemal Atatürk'ün Selanik Askeri Rüştiyesi 4. sınıf karnesini paylaştı. Peki Atatürk'ün notları nasıldı?

Atatürk'ün okul karnesi ortaya çıktı! İlk kez göreceksiniz...
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Cumhuriyete atılan iftiralara yönelik etkili kitapların yazarı Ümit Doğan, öğrencilerin karne aldığı gün sosyal medya hesabı üzerinden cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün 4. sınıf karnesini paylaştı.

Eski ve yeni harflerle paylaşılan görüntülerde Atatürk'ün notları dikkat çekiyor.

İsimlerin yanında mahallelerin yazdığı karnede Atatürk'ün derslerin çoğundan tam not aldığı anlaşılıyor.

İŞTE ATATÜRK'ÜN DERS NOTLARI

Hendese: Geometri,

Kavaid-i Osmaniye Türkçe gramer bilgisi

İmla-i Türkî: Türkçe yazı bilgisi

Hatt-ı Fransevi: Fransızca yazı bilgisi demektir.

Atatürk'ün okul karnesi ortaya çıktı! İlk kez göreceksiniz... - Resim : 1

Selanik Askeri Rüşdiyesi'nin orijinal not listesi

# atatürk # karne
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