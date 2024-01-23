Ayak parmağınıza göre o ırktan geliyorsunuz! DNA testine gerek yok...

Günümüzde milletler kültürel anlamda iç içe geçmiş ve akraba olarak kaynaşmış durumda. Her şeyden önce bir ulusu bir arada tutan şeyin ortak yaşama içgüdüsü ve 'kültür-tarih birliği' olduğu unutulmamalıdır.

Ancak bazılarımız biyolojik anlamda hangi ırktan geldiklerini merak edebilirler. Bunun için ayrıntılı DNA testlerine başvurmadan önce kolay bir analiz yöntemi var.

Buna göre bilimsel anlamda kabul edilen beş ayak şekli var: Yunan, Roma, Kelt, Alman ve Mısır. Her ayak tipi, ayağın ana hatları olarak bilinen kendine özgü bir tasarıma sahiptir. Parmak uzunlukları da her ayak tipine özgüdür. Peki sizin ayak tipiniz hangisi?

1. ALMAN AYAK TİPİ

Açılar, Saksonlar, Franklar, Vandallar ve Vizigotlar soyundan gelenleri temsil eden bu ayak tipinde baş parmak uzun ve büyük, diğer parmaklar ise tamamen eşit boydadır.

2. KELT AYAK ŞEKLİ

Ayak soyuna göre Kelt ayakları, büyük ama kısa ilk ayak parmağı, olağanüstü uzun ikinci ayak parmağı ve kalan ayak parmakları küçük bir serçe parmağına doğru küçülerek devam eden en karmaşık şekle sahip ayak tipi.

3- YUNAN AYAK TİPİ

İkinci ayak parmağınız, ayak başparmağı da dahil olmak üzere diğerlerinden mı uzun ise Yunan ayak tipine sahipsiniz demektir.

Bu ayak tipi, diğerlerinden daha büyük olan ve daha sivri bir oluşum için ayak başparmağını geçen bir Morton ayak parmağıyla tanımlandığı bilinen ikinci bir ayak parmağı ile karakterize edilir. Ayak parmaklarını ayağın arkasına bağlayan birinci metatars kemiği, Yunan ayaklı kişilerde ikinci parmağından daha uzun olan ikinci parmağından daha kısadır.

Yunan ayakları, ikinci parmağın ayak başparmağından daha büyük olduğu Alev Ayağı veya Ateş Ayağı olarak da bilinir. Yunan ayağında, ikinci ayak parmağı ayakkabının boyutunu belirleyecektir. Ayakkabı çok darsa, bu parmak yer olmadığı için kendi kendine katlanıp pençe parmak olarak bilinen pençe şeklini veya çekiç parmak olarak bilinen çekiç şeklini alabilir.

4- ROMA AYAK TİPİ

İlk 3 parmağınız eşit uzunlukta ise Roma ayak tipine sahipsiniz. Romalılar ayaklarını Avrupa ve Kuzey Afrika'yı fethetmek için kullandılar. Ayağa göre standartlaştırılmış bir uzunluk ölçümü bile oluşturdular.

Dünya nüfusunun dörtte birinin, en büyük üç parmağın aynı yükseklikte olması ve daha küçük olan ikisinin aşağı inmesiyle tanımlanan Roma ayaklarına sahip olduğu düşünülmektedir.

Roma ayakları, en büyük üç parmağın aynı yükseklikte olması ve daha küçük olan ikisinin boyunun aşağı inmesi ile tanımlanır ve daha küçük ayak parmaklarının tümü hafifçe içe doğru kıvrılabilir ve alçalabilir. Romalı ayaklar yüksek kemerlere sahip olma eğilimindedir.

5. MISIR AYAK TİPİ

Diğer ayak parmaklarından daha uzun olan uzun bir ayak başparmağınız mı var? Eğer öyleyse bu Mısır ayağı. Belki de atalarınız Antik Mısır'da yaşıyordu, bir göz atın bizce.

Beş ayak şeklinin tartışmasız en düzgün görüneni Mısır ayak parmakları, uzun bir ayak başparmağı ve ardından 45 derecelik bir açıyla küçülen diğer ayak parmaklarına sahip.

Ayak başparmağının en uzun parmak olduğu ve küçük ayak parmaklarının 45 derecelik bir açıyla aşağı doğru eğimli olduğu ayak tipi. Bu en yaygın ayak tiplerinden biridir, Mısır ayakları genellikle daha uzun ve daha dardır. Çoğu ayakkabı, ayak parmaklarının düzenli açısı nedeniyle bu ayak şekline kolayca uyum sağlar.