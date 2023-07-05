Çin'in 2.200 yıllık taş zırhı! Qin Shi Huang'ın mirasını ortaya çıkarıyor

1998'de Çin'deki arkeologlar, MÖ 221'den 210'a kadar merkezi Shaanxi Eyaletinde hüküm süren Birinci Qin Hanedanı İmparatoru Qin Shi Huang'ın Mozolesi'ndeki ' Pit K9801'de bir antik taş zırh zulası keşfettiler. Çin'i merkezi bir imparatorluk hükümeti altında birleştirmesiyle ünlü olan Qin Shi Huang, Çin Seddi'ni inşa etti ve ayrıntılı mezar kompleksinin bir parçası olarak ünlü Terracotta Ordusu'nu görevlendirdi.

1998'de arkeologlar, bronz teller kullanılarak birbirine bağlanmış 600'den fazla küçük kireçtaşı levha ortaya çıkardılar. 2001 yılında, Qin Hanedanlığı'na tarihlenen Wei Nehri kıyısındaki Xinfeng'de bir kuyuda başka taş zırh ürünleri ve bunları yapmak için kullanılan aletler bulundu.

Ardından, 2019'da Shaanxi Arkeoloji Akademisi'nden arkeologlar, Qin Hanedanlığı'nın başkenti Xianyang'daki yüksek bir binanın yakınında, ana gömü alanının kuzeyindeki çorak çalılığın altındaki Liujiagou alanını kazdılar. Daha da kusurlu taş zırh ve aletler bulundu ve bulguların tümü, daha önce Çukur K9801'den ve Xinfeng'deki bölgeden kazılan taş zırh kalıntılarıyla eşleşti.

ANTİK ESERLERİN ANALİZİ

Changchun, Jilin Üniversitesi Biyoarkeoloji Laboratuvarı'ndan profesör Xuewei Zhang tarafından Science Direct'te yayınlanan yeni bir çalışma , 2019 keşfinin "önemli" olduğunu çünkü Qin Shi Huang'ın yaşamının ve ölümünün iki aşamasını birbirine bağladığını söylüyor. Ayrıca, bu arkeolojik buluntular, Birinci Qin İmparatorunun Mozolesi içindeki mezar ve defin işlemlerini göstermektedir.

Araştırmaya göre, 2019 yılında arkeolog ekibi 144 m2'lik (1.550 fit kare) bir alanda "32.392 eser" içeren bir yığın ortaya çıkardı. Bazı taş zırh plakaları, delikler açılmış, cilalanmış yüzeyler ve işlenmiş kenarlarla dikdörtgen şeklindeydi ve daha önce kazılmış taş zırhlara benzeyen "neredeyse bitmişti". Ayrıca eserler, belirli bir taş zırh türünü temsil ediyordu ve üretim atıklarını içeriyordu.

İlginç bir şekilde, arkeologlardan oluşan ekip, taş zırhın üretiminde kullanılan ve araştırmacıları üreticilerin zanaat becerileri ve üretim yöntemleri hakkında bilgilendiren aletler de keşfetti. Yeni makale, taş zırhın üretim sürecine odaklanıyor ve yöntemleri farklı aşamalarına ayırıyor.

NEREDEYSE BİTMİŞ TAŞ ZIRH

Taş zırh, ön ve arka tunikler, omuzluklar ve püskülden oluşur. Yeni analiz, hammadde olarak minimum derzli yüksek kaliteli kireç taşının kullanıldığını ortaya çıkardı ve araştırmacılar, "neredeyse bitmiş" bazı kırık plakaları orijinal zırh setleriyle eşleştirdi. Bilim adamları ayrıca taş zırh yapımında kullanılan delme tekniklerini daha iyi anlamak için aşınma modellerini denediler. Araştırmacılar, taş zırh üretim sürecini yeniden yapılandırdıktan sonra, zırhın tamamlanmadan "terk edildiğini" keşfettiler.

Yeni araştırmaya göre, kanıtlar, taş zırh yapma sürecinin, kalıpları dökerek deri zırh üretme sürecine benzer olduğunu gösteriyor. Ayrıca, taş zırh üretim süreci, "potansiyel olarak rastgele değişkenlerden etkilenen dokuz tekrarlayan adımdan" oluşuyordu. Ayrıca yeni çalışma, zırhı yapmak için kullanılan hammaddelerin "yerel değil, uzak yerlerden ithal edildiğini" de gösterdi.

ÖLÜMDEN SONRA SAVAŞCILAR İÇİN TAŞ ZIRH

Yeni çalışma, 2019 kazı alanının "Qin Hanedanlığı döneminde önemli bir taş zırh atölyesi" olduğu sonucuna vardı. Bununla birlikte, pratik dünyada, taş zırh sınırlı koruma sağlar ve çarptığında kolayca hasar görür, bu nedenle savaşta kullanım için uygun değildi. Yeni gazeteye göre, eski Çin'de cenaze törenleri sırasında mezar eşyalarını korumak için taş zırh kullanılıyordu. Çünkü deri zırhtan daha çabuk bozuluyordu.

2.200 yıl önce Çin'de taş zırh, savaşlarda fiili kullanımdan ziyade öncelikle cenaze amaçlı yapıldı, ancak o dönemde kullanılan zırh tarzını taklit etti. Pratik sınırlamalarına rağmen, Qin Hanedanlığının ilk imparatoru Qin Shi Huang'ınki gibi mezarlara taş zırh ve taş silahların dahil edilmesi, halkın askeri olan her şeye saygısını yansıtıyordu ve her bir taş zırh parçası orduyu yansıtıyor. yaşamları boyunca çeşitli yöneticiler tarafından kullanılan güç ve otorite.