Ejdarha kılıcı efsanesi nedir? Ejderha neyi temsil ediyor?

Ejdarha kılıcı efsanesi nedir, diye sorguladığımızda, dünya çapında farklı kültürlerde sayısız sembol vardır ve her birinin önemi vardır. Çin ejderhası belki de en ilgi çekici ve en uzun ömürlü simgelerden biridir.

Bu efsanevi canavar, nesiller boyunca Çin mitolojisinin temel öğesi olmuştur ve artık Çin dövüş sanatlarının ve özellikle de kılıçların sembolü olarak tanınmaktadır. Çin ejderhasının neyi temsil ettiğini ve neyi temsil ettiğini ortaya çıkaracaktır. Daha sonra Çin kılıçlarında görülen çeşitli ejderhalardan, bunların nerelere yerleştirildiklerinden ve neyi simgelediklerinden bahsedeceğiz.

ÇİN EJDERHASI NEYİ TEMSİL EDER?

Çin ejderhası, bin yıldan fazla bir süredir, Çin uygarlığının sembolü olan mitolojik bir yaratıktır. Çin kültürleri, ona duyulan saygı nedeniyle onu iyi şans ve refahın sembolü olarak görüyor. Long, refah ya da faydalı talih anlamına gelen bir sesteş sözcük olup, Çin ejderhasının Mandarin Çincesindeki diğer adıdır.

Çin mitolojisinde ejderha, hem karada hem de göklerde yüce tanrıdır. Yaygın bir temsili, dört kolu ve bacağı, jilet gibi keskin pençeleri ve boynuzlu ve bıyıklı kafası olan uzun yılan benzeri bir canavardır. Nefesinin bir şeyleri yok etme, yaratma ve havayı değiştirme gücüne sahip olduğu söyleniyor.

Çin ejderhası bazen balık veya kaplumbağa şeklini alır, ancak genellikle dört ayaklı bir yılan olarak gösterilir. Kökeni belirsiz ama Çin'deki dev ve ince timsahların, gök gürültüsünün ve doğaya tapınmanın bir tür rolü olmuş olabilir. Bu, Çin'in en eski imparatorluklarından bazılarının ilk amblemiydi ve kudreti, kudreti ve yetenekli ile beceriksiz arasındaki ayrımı (ikincisi bir solucana benzetilir) temsil ediyordu.

ÇİN EJDERHA KILICI ÇEŞİTLERİ

Çin kılıçlarına çeşitli türlerde ejderha şekilleri yerleştirilebilir. Ancak ejderhanın anlamını belirleyen şekli değil rengidir. İşte Çin ejderha sembolleri için en yaygın renkler.

Kırmızı -İyi şanslar ve şanslar

Siyah – İntikam ve kötülük

Beyaz – Erdem ve saflık

Mavi ve Yeşil – Yeni yaşam, bitki büyümesi ve bahar

Sarı – Güç, bilgelik ve servet

Altın – Güç, zenginlik, refah, hasat ve güç

Çin Kılıçlarında yaygın olarak görülen Çin ejderhaları gök mavisi, kanatlı, boynuzlu, yeraltı dünyası, bulut, hazine, sarmal ve ejderha kralıdır. Hepsinin farklı değerleri ve mitolojik geçmişleri var. Bunlar en yaygın olanları olsa da, kılıçlardaki şekiller çoğunlukla mitolojik Ejderha Kralının, Dokuz Oğulları veya çocuklarında veya kısaca alt ejderhalarda karşımıza çıkar.

1. BİXİ

Bixi alt ejderhası en yaşlısıdır ve yaşı nedeniyle bazı kılıçlarda kaplumbağa olarak temsil edilebilir. Çok keskin dişleri ve sırtına yerleştirilebilecek ağır nesneleri vardır ve çoğunlukla Jian kılıçlarında görülen popüler bir kılıç şeklidir.

2. QİUNİU

Qiuniu ejderhası sarıdır ve pul şeklindedir. Kökenleri müzikten hoşlandığını belirtir, bu yüzden bazen bir Çin kılıcının tüm kabzasını dolaşabilen çok dalgalı özelliklere sahiptir.

3. YAZI

Yazi Ejderhası, savaşmak veya öldürmek için gereken enerjiyle doludur ve genellikle bıçakların veya sapların üzerine kazınmıştır. Bu ejderhanın karnı sıklıkla kılıçların üzerinde görülebilir ve bazen bir leoparın veya başka bir hayvanın başı da görülebilir. Bir Guandao kılıcında kolayca görülebilen, bıçağın kendi ateşi gibi görünmesi için ağzını açan bir Çin kılıcının koruyucusunda görülebilir.

4. CHAOFENG

Chaofeng, genellikle tören kılıçlarında bulunan maceracı ejderha şeklidir . Diğer ejderhalarla aynı enerjiye sahip olmayan bir tür ejderha şeklidir.

5. PULAO

Pulao ejderhaları çoğunlukla yuvarlak bir biçimde görülür, bu da ejderhanın başının ve kuyruğunun bir noktada birbirine değeceği anlamına gelir. Bu yüzden kulplarda veya kılıç koruyucularında yaygındırlar.

6. CHİWEN

Chiwen Çin ejderhası bazen bir balığın gövdesi olarak temsil edilir, çünkü esas olarak kökenleri denizdedir. Chiwen'in geçmişi diğer yaratıkları yutmakla ilgili olduğu için bu, kılıca yerleştirilecek popüler bir tasarımdır. En güçlü özelliği öfkeli, şeytani bakışlı iki gözüdür.

7. Bİ'AN

Bi'an, Çin ejderhasının bekçi tipidir. Genellikle bir korumanın üstüne, bazen de bir kılıfın başına yerleştirilir. Kocaman kafası ve gözleri, bazen açık ağzı ve iki pençeli eli ile görülebilmektedir.

8. SUANNİ

Aslan şeklindeki veya aslan gövdesine sahip Çin ejderhasına Suanni ejderhası denir. Bir kılıca yerleştirilen çok popüler bir alt-ejderhadır, genellikle bir dövüş sanatçısının Jian kılıcıdır. Dört ayağının üzerinde durabildiği gibi bazen de başı yukarı bakacak şekilde bağdaş kurarak oturabilir.

9. FUXİ

Bir Çin kılıcındaki en popüler ejderha şekli Fuxi alt ejderhasıdır. Gövdesi, korumanın, sapın, kulpun, kınının ve bazen de bıçağın tüm uzunluğu boyunca yayılır. İkisi kuyruğun yakınında ve ikisi başın yakınında olmak üzere bıyıkları, gözleri ve keskin dişleri olan dört bacağı vardır.

ÇİN EJDERHASININ ANLAMI

Kendi Çin özel kılıcınızı ve ejderhanın yerleştirildiği bölgenin anlamını yapmak istiyorsanız, işte farklı Çin kılıcı parçalarına ve oraya bir ejderha yerleştirildiğinde bunun ne anlama geldiğine dair bir rehber.

Bıçak, Çin kılıcının bıçağı çok önemli bir bileşendir, çünkü burası genellikle iyi şans için ejderha işaretinin sergilendiği yerdir. Keskileme, kakma ve gravür, ejderha motifini bıçağa kazımak veya oymak için kullanılan yöntemlerdir. Ejderhanın gövdesi kılıcı çevreleyebilir veya koruyucudan başlayıp uca kadar uzanabilir. Kılıcın üzerine oyulmuş ejderha, kudreti, metaneti, gücü ve cesareti simgelemektedir.

Muhafız, ejderhanın ağzının, yüzünün, tepesinin veya pençelerinin şeklini alabilir, bu da yaratığın ayırt edici özelliklerinin korumanın uzantıları olarak hizmet etmesine neden olur. Bu kılıcın koruyucusundaki ejderha tasarımı, onun dövüş mirasını hatırlatıyor ve güç ve korumanın sembolü.

Kabza / Sap, Kabzalı ejderhanın üzerindeki ejderha tasarımı, altın, fildişi veya yeşim gibi değerli malzemelerden özenle oyulup işlenebilir. Ejderhanın başı ve kuyruğu veya gövdesi, kabzanın bağlayıcıları olarak hizmet edebilir. Kabzadaki ejderha tasarımı imparatorun gücünün ve otoritesinin simgesiydi ve imparatorluk ritüellerinde sıklıkla yer alıyordu.

Kın, tipik olarak ahşap veya lakeden üretilen kılıf veya kın, ayrıntılı ejderha motifleriyle süslenebilir. Ejderhanın başı ve kuyruğu ya da gövdesi, kılıfın uç parçaları olarak hizmet edebilir. Geleneksel Çin düğünlerinde damadın gelini koruma gücü ve kapasitesi, kınındaki ejderha işaretiyle sembolize edilir.

Kulp, tam saplı bıçağı kabzaya sabitleyen metal uç kapak olan kulp, herhangi bir boyutta veya şekilde olabilir ve bazen bir Çin kılıcında bir ejderhanın göründüğü tek yer burasıdır (çünkü elin altına bastırılmıştır) . Taşıyıcısına bir ejderhayla aynı hareket hızının yanı sıra otorite, şans, güç ve rehberlik bahşettiği iddia edilir.

Püskül. Çin bıçağının en belirgin ve önemli yönlerinden biri Çin kılıcı püskülüdür . Kılıcın ucuna takılan, yüzen ve uçan ipek malzemeden bir parçadır. Çok çeşitli renklerde yapılabilir ve bazılarına göre bir Çin ejderhasının kıvranan, yükselen kuyruğuna benzeyebilir.