Çin'in Beyaz Piramidinin Türkler ile bağlantısına inanılıyor: Dünya neden umursamaz davranıyor!

Çin'in Shaanxi Eyaleti'nde, Antik Çağlardan kalma başkent Xi'an yakınlarındaki ovalara dağılmış Çin dışında çok az bilinen düzinelerce muhteşem piramitler bulunduğu tarihçiler tarafından bilinmektedir. Çoğu piramadi gölgede bırakacak, Çin'de bulunan, orda yaşamış Türklere ait olduğu düşünülen, gizli ve aranmakta olan 1.000 metrelik beyaz, mücevherlerle kaplı devasa bir piramit efsanesi vardır. Bazı araştırmacılar Beyaz Piramidi'nin havadan görüldüğüne ve Han İmparatoru Wu'nun mezarı olan Maoling piramidiyle örtüştüğüne inanırken, diğerleri efsanevi piramidin henüz bulunamadığını savunmaktadır.

BEYAZ PİRAMİDİN GÖRÜNÜŞÜ

Çin'deki efsane beyaz bir piramidin görüldüğüne dair raporlar, 1912 yılında Shaanxi Eyaleti'nde bir Budist rahip rehberle başlamıştır.

Meyer Scroder, efsanevi beyaz piramidi çevreleyen küçük piramitlerin olabileceğini bildirmiş, şu şekilde rapor etmişti:

- Bu, onu vahşi doğada bulmuş olmamızdan bile daha esrarengizdi, Ancak bu piramitler, bir dereceye kadar dünyanın gözleri önüne serilmişti. Ancak batı dünyası bunu kabul etmiyordu.

Efsane Beyaz piramidin en az 300 metre yüksekliğinde ve 500 metre kenarlı olduğunu tahmin edilmektedir. Bu boyutlar ile Mısırdaki piramitleri karşılaştıracak olursak, yüksekliği 140 metre olan Mısır'daki Büyük Piramit'ten on kat daha büyük bir hacme sahiptir. Schroder'in Moğol rehberi Bogdo, piramitlerin en az 3.000 yıllık olduğunu ve piramitlerle ilgili bilgilerin eski manastır belgelerinde kayıtlı olduğunu ve yerel efsanelerde iyi bilindiğini söylemiştir.

Xi'an Beyaz Piramidi'nin ikinci ve en ünlü gözlemi, 1945 baharında Çin'den Hindistan'daki Assam'a uçmakta olan James Gaussman adlı Birleşik Devletler Ordusu Hava Kuvvetleri pilotu tarafından gerçekleştirilmiş ve bu sırada Xi'an'ın güneybatısında mücevherlerle kaplı devasa beyaz bir piramit gördüğü bildirilmiştir. Daha sonra şöyle yazmıştır:

- Bir dağın etrafından uçtum ve sonra bir vadiye geldik. Tam altımızda devasa beyaz bir piramit vardı. Sanki bir peri masalından fırlamış gibiydi. Piramit parıldayan beyaz bir örtüyle kaplıydı. Metal ya da başka bir tür taş olabilirdi. Her tarafı beyazdı. Piramitle ilgili en ilginç şey ise tepe taşıydı: değerli mücevher benzeri büyük bir parça. O şeyin devasa büyüklüğü beni derinden etkilemişti.

ISSIZ DAĞLARDA DEVASA ÇİN PİRAMİDİ

Beyaz Piramadin karşılaşması The New York Times'ın 28 Mart tarihli sayısında şu başlık ile yayınladı:

- ABD'li Uçucu Sian'ın [Xi'an] Güneybatısındaki Issız Dağlarda Devasa Çin Piramidi Gördüğünü Bildirdi

Haberde Beyaz Piramidin yaklaşık 1,000 ft yüksekliğinde ve 1,500 ft genişliğinde olduğunu ve "Mısır'dakileri gölgede bırakacak" gibi göründüğünü söylediği belirtilmektedir. Haberden iki gün sonra The New York Times, sözde piramidin daha sonra Gaussman'a atfedilen bir fotoğrafını yayınladı. Bu arada Çinli arkeologlar böyle bir piramidin varlığını inkâr ediyorlardı.

Fotoğraf biraz hayal kırıklığı yarattı - saf beyaz değildi, mücevherlerle kaplı değildi ve 1,000 ft yüksekliğinde görünmüyordu, bu da fotoğrafın Gaussman tarafından çekilmeyip gazete tarafından eklenen bir dolgu malzemesi olup olmadığına dair sorulara yol açtı. Fotoğrafın daha sonra, Çin'in Shaanxi Eyaleti, Xingping'de, eyalet başkenti Xi'an'ın yaklaşık 40 km (25 mil) kuzeybatısında bulunan Han İmparatoru Wu'nun (M.Ö. 156-87) mezarı olan ünlü Maoling höyüğü olduğu tespit edilmiştir.

BEYAZ PİRAMİT GERÇEKTEN VAR MI?

Beyaz Piramidi'nin hem efsanesini hem de gözlemlerini inceleyen pek çok araştırmacı, bu piramidin Maoling mezar höyüğüne karşılık geldiğine inanmamaktadır. Kanıt olarak da Beyaz Piramit'in Qin Ling Dağları'nın yakınında, Maoling'in ise izole, düz bir ovada yer almasını gösteriyorlar.

Bazı araştırmacılar, Beyaz Piramit'in Qin Ling Dağları'nın engebeli arazisinde yer aldığına, yüksek dağlar ve derin geçitler arasında fark edilmesinin zor olduğuna inanmaktadır. Çok sayıda araştırmacı ve kaşif Xi'an Beyaz Piramidi'nin peşine düşmüş, ancak bugüne kadar hiçbiri başarılı olamamıştır.