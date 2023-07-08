Tatar yayı nedir? 2.200 yıllık tatar yayı bulundu!

Bugüne kadar bulunan en eksiksiz tatar yayı olduğu bildirildi, 145 santimetre (57 inç) bir kemere sahip ve inanılmaz bir şekilde yay ipi bozulmadan kalıyor ve 130 santimetre (51 inç) uzunluğunda. Araştırmacılar, ipin uzun zaman önce bozulup kaybolacak olan kumaştan ziyade hayvan tendonundan yapıldığına inanıyor.

O zamanların tam işlevli ve askeri sınıf silahlarıydı.

TATAR YAYI İLK KEZ ANTİK ÇİN'DE İCAT EDİLMİŞ OLABİLİR

Bazı tarihçiler, Çinlilerin ilk ham arbaletleri MÖ 2000 gibi erken bir tarihte icat ettiklerine inanıyor. Bu, tatar yayı tetikleyicileri olarak yorumlanan belirli kemik, taş ve kabuk eserlerine dayanmaktadır. Bununla birlikte, eski Çin arbaletlerine dair daha kesin kanıtlar, daha erken değilse de MÖ 6. yüzyıldan gelmektedir.

Keşfi yapan arkeoloji ekibinin başkanı Shen Maosheng, tatar yayının yanında Qing adlı iki tahta çubuğun bulunduğunu söylüyor. Eski kayıtlarda belirtildiği gibi, Qing'in binlerce yıl önce tatar yaylarının bakımına ve taşınmasına yardımcı olduğu düşünülüyordu. Uzman görüşü, bozulmamış mekanizmaların keşfedilmesiyle şimdiye kadar asla doğrulanamadı.

Shen, China.org'a şunları söyledi:

-Çubukların tozunu aldığımızda, birbirinden eşit uzaklıkta üç delik bulduk ve bunların muhtemelen kullanılmadıkları zamanlarda tatar yaylarını bağlayan halatları asmak için kullanıldığı sonucuna vardık.

Kemeri ve ipi formda tutmanın ve böylece uzun vadede güçlerini korumanın harika bir yoluydu. Ayrıca Qing, nakliye sırasında yayları tamir etmeye yardımcı olmak için pratikti.

İyi korunmuş tatar yayı, binlerce yıl öncesine ait eski silahlara ve savaşlara ışık tutuyor. Bilim adamları eseri tamamen incelemek ve atış menzilini oluşturmak istiyorlar.

Bölgede tam olarak kazı yapılmadığı için, pişmiş toprak savaşçılar ve eski Çin hakkında başka şaşırtıcı buluntuların ortaya çıkması bekleniyor.