Dilan Polat'ın Altın Kahvesi Nasıl Yapılıyor? Altın Tozuyla Kahve Yapılır Mı?

Son günlerde gündemden bir türlü düşmeyen Dilan Polat ve olayları sürekli sıcak haber olarka kalıyor. Bunlardan biri de son katıldığı bir programda içtiği altın tozlu kahve oldu. İzleyenleri şaşırtan Dilan Polat, tüm bu zengin tavırlarından sonra gözetim altına alındı. Dilan Polat ve eşi Engin Polat hakkında kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından mal varlıklarına el konuldu. Merakla araştırılan ise Dilan Polat'ın altın tozlu kahvesi oldu.

Altın Tozuyla Kahve Yapılır Mı?

Altın tozundan kahve özellikle Orta Doğu'daki zengin Arap kültürüne ait olduğu iddia ediliyor. Kahvenin içine altın tozunu dökerek içildiği ise diğer iddialar arasında yer alır. Ancak uzmanlar altın tozu ya da altının içinde olduğu herhangi bir içeceğin vücutta ciddi kimyasal sorunlara neden olacağını kimyasal zehirlenmeyi tetiklediğinin altını çizdi. Bu yüzden bu tarz materyaller kesinlikle tüketilmemeli. Arapların tükettiği altınlı kahve olayı ise şöyledir. Normal yapılan kahve altın kaplamalı fincanlarda servis edilir.

Dilan Polat'ın Altın Kahvesi Nasıl Yapılıyor?

Bir tatlı kaşığı Türk Kahvesi ve bir fincan suyu cezveye koyun. İyice karıştırın ocağın altını yakın. Ocak kısık ateşte yanık olması daha faydalı olur. Kısık ateşte pişen kahveyi fincana aldıktan sonra içerisine altın tozunu dökün. Toz kahve içinde katılaşacaktır. Altın sıcak ortamda önce erir sonra birden katılaşır. Kesinlikle bu durumu denemeyin bile.