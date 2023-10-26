Dilan Polat'ın Şirketlerine Baskın! Ekipler 15 Şirkette Arama Gerçekleştiriyor

Sosyal medyanın en çok konuşulan ve gündemden düşmeyen isimlerinden olan Dilan Polat ve Engin Polat çiftiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz günlerde İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Dilan Polat ve Engin Polat hakkında soruşturma başlatıldığı duyurulmuştu.

Şirketlere Baskın Yapıldı! Arama Gerçekleştiriliyor

Lüks yaşamlarıyla konuşulan ve popüler olan çift hakkında vergi kaçırdıkları iddiaları bir anda sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Daha sonrasında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı da harekete geçmişti. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Engin Polat ve Dilan Polat ile diğer şüpheliler hakkında ihbarda bulunulması üzerine soruşturma başlatıldığı kaydedilmişti.

Çift hakkında, "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından işlem yapılmıştı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kararıyla, Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin tüm mal varlıklarına el konulmuş ve ikisinin de yurt dışına çıkışları yasaklanmıştı.

26 Ekim Perşembe sabahında da Dilan Polat ve Engin Polat ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Ekipler, Polat çiftine ait 15 şirkette arama başlattı. Başsavcılık kararı ile şirketlerdeki dijital materyallere de el koyuluyor.

İki isim hakkında gözaltı kararının olmadığı belirtildi.