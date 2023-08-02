Süper Ay nedir? Süper Ay'ın etkileri nedir? Süper Ay burçlar!

Ay, 1 Ağustos gecesi Dünya'ya normalden daha yakın, 360.000 km uzaklıkta oldu. Ortaya çıkan Süper Ay manzarası herkesi mest ederken, uzmanlar etkileri konusunda açıklama yaptı. Aynı ay içerisinde Süper Ay bu kez 31 Ağustos'ta medyana gelecek. Bir ay içinde iki kez Süper Ay'ın görülmesi burçları da etkileyecek.

SÜPER AY'IN ETKİLERİ NEDİR?

Astrolog uzmanlarına göre; Süper Ay bazı doğa olaylarını tetikleyebilir. Bu etkiler arasında deprem ekonomik durumlar yer alıyor. Bunun yani sıra artan hastalıklara 31 Ağustos Süper Ay'dan sonra artabilir.

SÜPER AY'IN BURÇLARA ETKİLERİ NE OLACAK?

1 Ağustos gecesi gerçekleşen ve ikincisinin de Ağustos ayında olacak Süper Ay, etkileri Kova burcu üzerinden meydana gelecek. Bazı fırsatlar ortaya çıkacak.

Önemli olan bu fırsatları görüp ve şekillendirmek lazım. Bunun yanı sıra bu ay sizin için zorlu geçecek.

Aldığınız eleştirilere kulak asmayın. Hedef ve gideceğiniz yolu belirleyin. Dolunay bazı kalan içsel güdüleri hareketlendirecek. Bu durumdan faydalanarak yolunuzu belirleyin.

KOÇ BURCU

Bu ay sizin patlama ayınız olacak. İçinizdeki enerji her yere yayılacak. Para bu ay gani gani gelecek.

BOĞA BURCU

Tutkunuzu diri tutun içinize dönüp kendinizi keşfetme zamanı. Yatırımlarınız konusunda daha dikkatli olun.

İKZİLER BURCU

Dolunay ilişkilerinizi artıyor. Uzmanlığınızı konuşturacağınız alanlara odaklanın.

YENGEÇ BURCU

Korkularından vazgeç kararlarına odaklan. Maddi kazançlarınız bu ay 2 kat artacak.

ASLAN BURCU

Sana olan ilgi bu ay en üst seviye de olacak. Bu ışığı kaçırma aşkını aramaya çık.

BAŞAK BURCU

Artık yeteneklerinle hareket et. Gelirini artıracağın piyasalara yönel. Kendine güven!

TERAZİ BURCU

Gökyüzü bu ay senin için hareketleniyor. Kendini bırakma kazanan sen olacaksın.

AKREP BURCU

Parterinizi bulup huzura kavuşacaksınız. ortamlara girmeye devam edin kazanacaksınız.

YAY BURCU

İç güdülerine güven içindeki korkuları bırak ve inancının sarsılmasına izin verme.

OĞLAK BURCU

İş fırsatlarını bu ay kaçırmayın. Kariyer de adım adım ilerleyeceksiniz.

KOVA BURCU

Evren sana bu kez istediklerini verecek tutkularını bırakma yol çok güzel ilerleyecek.

BALIK BURCU

Hayatını tazele ve korkularını bırak. Girdiğin yol başarılarla dolu.