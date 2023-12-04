Depremden Sonra Ortaya Çıktı! Görenler Şaşkın...

Deprem hasar alan bir evin bahçesinde Roma dönemine ait tek oda mezar, insan kemikleri, içi boş çömlek ve bronz fibula iğnesi bulundu.

Depremden Sonra Ortaya Çıktı! Görenler Şaşkın...
Depremden Sonra Ortaya Çıktı! Görenler Şaşkın...
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6 Şubat depremlerinde Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde hasar alan bir evin bahçesinde Roma dönemine ait tek oda mezar, insan kemikleri, içi boş çömlek ve bronz fibula iğnesi bulundu. Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde 1 Aralık 2023 tarihinde bahçesinde çökme meydana geldiğini gören bir vatandaş durumu İl Jandarma Komutanlığına bildirdi. Ekipler tarafından bölge emniyete alınarak Gaziantep Müze Müdürlüğü yetkililerine bilgi verildi.

Depremden Sonra Ortaya Çıktı

Depremden Sonra Ortaya Çıktı

Müze Müdürlüğünce yapılan inceleme sonucunda; 2,5 metre yükskeliğinde, 3x3 metre genişliğinde Roma dönemine ait tek oda mezar, 5 adet insan kemiği, 1 adet içi boş çömlek, 1 adet bronz fibula iğnesi bulundu.

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Görenler Şaşkın

Görenler Şaşkın

 Gaziantep İl Jandarma Komutanlığınca bölge koruma altına alındı. Gaziantep Müze Müdürlüğünce incelemelerin devam ettiği bildirildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# deprem
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