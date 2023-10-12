Kuzey Ege'de Müthiş Konut Fırsatı
Kuzey Ege'de müthiş fırsat. Muhteşem doğa içinde, Bergama'ya 50 kilometre mesafede, 190 metrekare konut fırsatı. İşte ayrıntıları
Kuzey Ege'nin müthiş doğasının içinde, Balıkesir'in Savaştepe ilçesi Minnetler mahallesi Dibekalan köyünde, 169 ada 7 parselde bulunan tarihi taş evimiz Bergama'ya 50 km - Dikili'ye 65 km - Edremit sahile 50 km, otoyol gişelerine 10 km uzaklıktadır ve köye ulaşan tüm yollar asfalttır.
Mimar Sinan Güzel sanatlar Üniversitesi değerli hocaları tarafından hazırlanmış “Balıkesir Kırsalında Yöresel Doku & Mimari özelliklere uygun yapılaşmanın yaygınlaşması” rehberine konu olmuş yerel taş mimari örneği olan evimizin temeli kaya zemin üzerine oturtulmuştur.
190 m² arsalı avlulu taş evimiz 2 katlı olup, geniş bir ön cephe ve bahçeye sahiptir, asfalt yola cephelidir.
Bahçede birkaç çesit ( cennet hurması, erik , defne , asma vs. ) meyve ağaçları ve içinde otantik şöminesi bulunmaktadır.
Tarihi bir yaşam deneyimi keşfetmek ve yerel dokuyla bütünleşmek için müthiş bir tercih!
İletişim : 05436905195
NOT: Aydınlık okurları ve Ulusal Kanal izleyicileri için özel fiyat indirimi geçerli olacaktır.
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