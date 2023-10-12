Kuzey Ege'de Müthiş Konut Fırsatı

Kuzey Ege'nin müthiş doğasının içinde, Balıkesir'in Savaştepe ilçesi Minnetler mahallesi Dibekalan köyünde, 169 ada 7 parselde bulunan tarihi taş evimiz Bergama'ya 50 km - Dikili'ye 65 km - Edremit sahile 50 km, otoyol gişelerine 10 km uzaklıktadır ve köye ulaşan tüm yollar asfalttır.

Mimar Sinan Güzel sanatlar Üniversitesi değerli hocaları tarafından hazırlanmış “Balıkesir Kırsalında Yöresel Doku & Mimari özelliklere uygun yapılaşmanın yaygınlaşması” rehberine konu olmuş yerel taş mimari örneği olan evimizin temeli kaya zemin üzerine oturtulmuştur.

190 m² arsalı avlulu taş evimiz 2 katlı olup, geniş bir ön cephe ve bahçeye sahiptir, asfalt yola cephelidir.

Bahçede birkaç çesit ( cennet hurması, erik , defne , asma vs. ) meyve ağaçları ve içinde otantik şöminesi bulunmaktadır.

Tarihi bir yaşam deneyimi keşfetmek ve yerel dokuyla bütünleşmek için müthiş bir tercih!

İletişim : 05436905195

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