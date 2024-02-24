Gürün’den yanıt bekleyen sorular

Abdullah Gürgün

Abdullah Gürgün

4. Kuvvet

Tüm Yazıları

Muğla Büyükşehir Belediyesi S.S. Bafa Doğal Yaşam Tarımsal Üretim ve Pazarlama Kooperatifi ile işbirliği içinde Bafa Gölü’nün dibine zeytinyağı Fabrikası açtı. (1)  Olayı eleştiren bir yazı kaleme aldık. (2)  Yazımız üzerine Bafa - Gölyakalı Osman Uysal Facebook üzerinden yetkililere sorular yöneltti. Osman Uysal, Gölyaka’da yirmi yıl (20) muhtarlık yapan Mehmet Uysal’ın oğlu. Milas Orman İşletme Müdürü Mehmet Uysal’ın da babası. Fabrikanın karşısındaki zeytinliğin sahibi. Konuyu yakından izleyen ve bilen bir kişi.

Osman Uysal’ın sorularını yanıtlaması içn Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün’e yöneltiyoruz. Söz Osman Uysal’da:

Soruyorum: Adı Bafa olan kooperatifte kaç tane Bafalı üretici var?

Soruyorum: Büyükşehir belediyesi 250 dönüm zeytinliği ve sözüm ona fabrikanın yapıldığı araziyi kimliği belirsiz bu bölgeyle uzaktan yakından alakası olmayan insanlara peşkeş çekerken hangi mantıkla hareket etti acaba?

Fabrika binasının yapıldığı arazi Geçmiş tapu kayıtlarında tarla vasfında iken içine birkaç tane uyduruk zeytin fidanı dikilerek tapuda cins değişikliğine gidilir iken hangi daire müdürleri bilerek olaya müdahil olarak bu yapılan açık seçik usulsüzlüğe ortak olmuştur?

Soruyorum : Benim köyüme böyle bir tesisin yapılacağı benim köyümden niçin gizlenmiştir?

Soruyorum : Bu tesisin ÇED toplantısı nerede yapılmıştır? Niye benim köylümün haberi olmamıştır?

Soruyorum : Büyükşehir belediyesine ait araç ve personeller Muğla’mıza hangi hizmetleri vermek için günlerce orada aylak aylak dolaşıp maaş alıyorlar????

Muğla Milas Gölyakalı zeytinci yurttaş Osman Uysal’ın açık ve net soruları bunlar.

Şimdi sıra Osman Uysal’ın adaşı, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün’ün yanıtlarında.

Bekliyoruz.

(1)   https://www.mugla.bel.tr/haber/buyuksehir-bafa-zeytinyagi-uretim-tesisini-acti

(2)   https://www.ulusal.com.tr/yazarlar/abdullah-gurgun/gurunun-bafa-gunah-15053324 

# bafa # zeytinyağı fabrikası

Yazara Ait Diğer Yazılar

Gürün'ün Bafa Günah 20 Şubat 2024
Stockholm Sendromu - NATO'yla aldatmak 01 Şubat 2024
"NATO'ya evet"in düşündürdükleri 01 Şubat 2024
Kimi kimleri seçelim 22 Ocak 2024
Kopenhag'da "Kış Işığı" şiirleri 22 Ocak 2024
Vikingler dişli ve dişçiydi 20 Ocak 2024
Yazarlar
Metin Akgerman Metin Akgerman Müteferrik politikalar
Murat İnce Murat İnce Ege'nin antik öyküleri
Ragıp Ferda AYDINALP Ragıp Ferda AYDINALP Kürt sorunu mu, Amerika sorunu mu?
Massimiliano Arif Ay Massimiliano Arif Ay İsrail ve NATO, İsviçre'nin Türkiye büyükelçisini cezalandırdı mı?
Gürkan Demir Gürkan Demir Türkiye ile İran Aynı Kaderi Bir Kez Daha Paylaştı
Çok Okunanlar
Fenerbahçe-Kasımpaşa karşılaşması sonrası Galatasaray'dan çok sert TFF açıklaması!
Fenerbahçe-Kasımpaşa karşılaşması sonrası Galatasaray'dan çok sert TFF açıklaması!
Netanyahu İsrail'in Refah saldırısını onaylayacağını duyurdu!
Netanyahu İsrail'in Refah saldırısını onaylayacağını duyurdu!
İİT bünyesinde Medya Gözlemevi kurulacak!
İİT bünyesinde Medya Gözlemevi kurulacak!
En çok ve en az boşanmanın olduğu iller hangileri?
En çok ve en az boşanmanın olduğu iller hangileri?
İslam Memiş uyardı: sevinmeyin!
İslam Memiş uyardı: sevinmeyin!