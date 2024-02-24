Gürün’den yanıt bekleyen sorular

Muğla Büyükşehir Belediyesi S.S. Bafa Doğal Yaşam Tarımsal Üretim ve Pazarlama Kooperatifi ile işbirliği içinde Bafa Gölü’nün dibine zeytinyağı Fabrikası açtı. (1) Olayı eleştiren bir yazı kaleme aldık. (2) Yazımız üzerine Bafa - Gölyakalı Osman Uysal Facebook üzerinden yetkililere sorular yöneltti. Osman Uysal, Gölyaka’da yirmi yıl (20) muhtarlık yapan Mehmet Uysal’ın oğlu. Milas Orman İşletme Müdürü Mehmet Uysal’ın da babası. Fabrikanın karşısındaki zeytinliğin sahibi. Konuyu yakından izleyen ve bilen bir kişi.

Osman Uysal’ın sorularını yanıtlaması içn Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün’e yöneltiyoruz. Söz Osman Uysal’da:

Soruyorum: Adı Bafa olan kooperatifte kaç tane Bafalı üretici var?

Soruyorum: Büyükşehir belediyesi 250 dönüm zeytinliği ve sözüm ona fabrikanın yapıldığı araziyi kimliği belirsiz bu bölgeyle uzaktan yakından alakası olmayan insanlara peşkeş çekerken hangi mantıkla hareket etti acaba?

Fabrika binasının yapıldığı arazi Geçmiş tapu kayıtlarında tarla vasfında iken içine birkaç tane uyduruk zeytin fidanı dikilerek tapuda cins değişikliğine gidilir iken hangi daire müdürleri bilerek olaya müdahil olarak bu yapılan açık seçik usulsüzlüğe ortak olmuştur?

Soruyorum : Benim köyüme böyle bir tesisin yapılacağı benim köyümden niçin gizlenmiştir?

Soruyorum : Bu tesisin ÇED toplantısı nerede yapılmıştır? Niye benim köylümün haberi olmamıştır?

Soruyorum : Büyükşehir belediyesine ait araç ve personeller Muğla’mıza hangi hizmetleri vermek için günlerce orada aylak aylak dolaşıp maaş alıyorlar????

Muğla Milas Gölyakalı zeytinci yurttaş Osman Uysal’ın açık ve net soruları bunlar.

Şimdi sıra Osman Uysal’ın adaşı, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün’ün yanıtlarında.

Bekliyoruz.

(1) https://www.mugla.bel.tr/haber/buyuksehir-bafa-zeytinyagi-uretim-tesisini-acti

(2) https://www.ulusal.com.tr/yazarlar/abdullah-gurgun/gurunun-bafa-gunah-15053324