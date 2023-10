Sodalı börek nasıl yapılır? Püf noktaları nelerdir?

Sodalı börek, hazırlanışı oldukça kolay olan bir börek çeşididir. İç harcı için genellikle beyaz peynir, maydanoz ve yumurta kullanılır. Ancak, dilerseniz iç harcına patates, ıspanak, kıyma veya farklı malzemeler de ekleyebilirsiniz. Sodalı börek, fırına girmeden önce üzerine yumurta sarısı ve süt karışımı sürülerek fırınlanır. Bu sayede, böreğin üzeri daha parlak ve çıtır bir görünüm kazanır. Bu ve bunun gibi püf noktalarıyla, sodalı börek nasıl yapılır sorusunun cevabını bulacağınız yazıma hoşgeldiniz.

SODALI BÖREK NASIL YAPILIR?

Okuyucularımız daha evvelki yazılarımdan alışmıştır ki ben önce püf noktalarını veririm ki sodalı börek nasıl yapılırdan ziyade nasıl lezzetli olur sorusu akıllardan gitsin! O halde püf noktaları gelsin mi? Öncelikle hangi yemek yapılırsa yapılsın ürün taze olursa yemekte lezzetli olacaktır! Eğer beyaz peynir ve maydanoz kullanacaksanız malzemelerin tazeliği, böreğin lezzetini artıracaktır. Yufkalar ana malzememiz evde yufka açıyorsanız yufkalar ne kadar ince olursa, börek o kadar kabarık olacaktır. Hayır benim zamanım yok hazır yufka kullancağım derseniz neden olmasın! Yapımıyla ilgili vereceğim bu püf noktası ise yine yufkayla ilgili; üzerine kapatacağınız için ilk kullandığınız yufkanın kenarlarının tepsiden sarkması gerekmektedir.

İç harcımızı yufkalara eşit olarak yaymalıyız ki böreğin her parçası lezzetli olmalı! Maden suyu dökmeden önce böreğinizi dilimlemeniz maden suyunuzun daha çok yere yayılmasına yardımcı olacaktır. Böreğinizi önceden yapıp ertesi gün pişirmek isterseniz; sodayı, böreği fırına koymadan 30-40 dakika önce dökebilirsiniz. Ayrıca böreği fırına vermeden önce üzerine yumurta sarısı sürün. Yumurta sarısı, böreğin üzerinin daha parlak ve çıtır olmasını sağlayacaktır.

SODALI BÖREK TARİFİ

Sodalı böreğimize başlamadan önce malzemelerimizi hazırlayalım;

5 tane yufka

2 yumurta (bir tanesinin sarısı üstüne sürülecek)

1 su bardağı süt

1 su bardağı sıvı yağ

1 adet maden suyu

İç harcı için ben peynirli malzeme kullandım, peynire de en çok maydonoz yakışır diye düşünüdüm ancak sizler damak tadınıza göre iç harcı kıyma, ıspanak, pırasa yada yöresel ot hangisi varsa kullanabilirsiniz! 1 küçük demet maydanoz

250 gram peynir( kaşar karıştırılabilir)

Gelelim tarifimize ; Sodalı peynirli börek için ilk aşamamız yumurta, süt, sıvı yağ karışımımızı bir kasede karıştıralım. Ardından yufkaları tepsiye yerleştirelim. Bunun için ilk önce tepsiyi yağlayalım sonra ilk yufkayı serelim. Bırakın yufkanın kenarları tepsinin dışına sarksın. İçine yumurta süt ve sıvı yağ karışımından 3-4 yemek kaşığı döküp her yerine sürelim. Sonra ikinci ve üçüncü yufkaya da işlemleri uygulayalım. Bu yufkalar dışa sarkmayacak. Ben evde yaparken böreğe başlamadan her bir yufkayı 4 e bölüyorum böylece rahat serebiliyorum ancak siz kendi usulünüzü kullanabilirsiniz. Üçüncü yufkadan sonra iç harcımızı tamamen serpiştiriyoruz her yanına. Sonra kalan 2 yufkayı da aralarına sosu dökerek kapatıyoruz. Elimizde sos kalırsa onu da üstüne döküyoruz. Böreğimizi fırına vermeden önce dilimliyoruz ki döktüğümüz soda her tarafa yayılsın. Yarım saat veya bir saat dinlendirdikten sonra üstüne yumurta sarısı sürüp 180 derece ısıtılmış fırında yarım saat ya da fırınınızın pişirme durumuna göre 40 dakika arasında pişiriyoruz. Afiyet olsun!