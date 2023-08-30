30 Ağustos Zafer Bayramı, Antalya'da zirvede kutlandı! Motosiklet tutkunları Akdağ'ın zirvesine bayrak dikti

30 Ağustos Zafer Bayramı Antalya da bir grup motosiklet tutkunu tarafından Akdağ zirvesinde kutlandı. Zirveye tırmanan ekip yorgunluklarını pekmezli kar şerbeti ile giderdiler.

30 Ağustos Zafer Bayramı, Antalya'da zirvede kutlandı! Motosiklet tutkunları Akdağ'ın zirvesine bayrak dikti
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Antalya’nın Kumluca ilçesinde yaşayan çiftçi Şaban Dede ve arkadaşları, "Atatürk ve Şehitlere Saygı" yürüyüşü çerçevesinde Batı Toroslar'ın en yüksek noktalarından olan 3024 rakımlı Uyluk Tepesi'ne tırmandı. Obruklara giren motosiklet tutkunları ve beraberindeki yöre halkından oluşan grup, yanlarında pekmez de götürdü.

30 Ağustos Zafer Bayramı, Antalya'da zirvede kutlandı! Motosiklet tutkunları Akdağ'ın zirvesine bayrak dikti - Resim : 1

MOTOSİKLET TUTKUNLARI AKDAĞ'IN ZİRVESİNE BAYRAK DİKTİ

Akdağ'ın zirvesine bayrak diken grup, yorgunluklarını kar şerbeti ile giderdiler. Burada pekmez ve kar karışımından elde ettikleri şerbeti içen vatandaşlar, müzik çalıp eğlendi.
Kuyu içerisinde muhteşem bir güzellik olduğunu belirten Şaban Dede, "Ağustos ayının son günlerindeyiz. Siz sahilde 50 derece hissederken, biz burada sıfır derece hissediyoruz. Farklı ilçelerden arkadaşlarımız var. Böyle bir güzellik yok. Biz bedava karlama yapacağız" dedi.

30 Ağustos Zafer Bayramı, Antalya'da zirvede kutlandı! Motosiklet tutkunları Akdağ'ın zirvesine bayrak dikti - Resim : 2

30 Ağustos Zafer Bayramı, Antalya'da zirvede kutlandı! Motosiklet tutkunları Akdağ'ın zirvesine bayrak dikti - Resim : 3

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