Anadolu Otoyolu'nda sürücüsünün makas atarak ilerlediği tır bariyerlere çarptı

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya geçişinde sürücüsünün makas atarak ilerlediği tır bariyerlere çarptı. Kaza nedeniyle bir süre otoyolun Sakarya geçişinde uzun araç kuyruğu oluştu

Anadolu Otoyolu'nda sürücüsünün makas atarak ilerlediği tır bariyerlere çarptı

Otoyolun İstanbul istikametinde makas atarak ilerleyen D.A.H'nin kullandığı 41 TY 158 plakalı tır, Alancuma mevkisinde bariyerlere çarparak durdu.

Yolun İstanbul yönü bir süreliğine ulaşıma kapandı.

İhbar üzerine bölgeye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan tır sürücüsü, sağlık personelince ayakta tedavi edildi.

Uzun araç kuyruğu oluşan yolda ulaşım, tırın kaldırılmasının ardından normale döndü.

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