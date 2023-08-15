Antalya'da orman yangını çıktı

Antalya'nın Akseki ilçesinde orman yangını çıktı. Yangına ekipler tarafından havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Antalya'da orman yangını çıktı

Antalya'nın Akseki ilçesinde Kuyucak Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı.

Henüz nedeni bilinmeyen yangın için bölgeye çevredekilerin ihbarı üzerine Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede yayılan alevlere 6 helikopter, 5 uçak, 25 arazöz ve 8 su tankeriyle müdahale ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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