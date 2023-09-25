Antalya’da yamaç paraşütü faciası: Turist öldü

Antalya’nın Alanya ilçesinde meydana gelen yamaç paraşütü kazasında 1 turist hayatını kaybetti, paraşüt pilotu ise ağır yaralandı.

Antalya’da yamaç paraşütü faciası: Turist öldü

Dinek Mahallesi’nde bulunan 800 metrelik Yassıtepe’de meydana gelen olayda yamaç paraşütü pilotu olan emekli polis memuru A.Ş., Belarus uyruklu Darya Zayats (27) isimli kadın ile yamaç paraşütüyle tandem uçuşu yapmak için atlayış yaptı. Havada süzülen paraşütçüler, bir süre sonra irtifa kaybederek ağaçlık alana düştü. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipler sevk edildi. Bölgeye inen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Zayats’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan tandem pilotu da itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldıktan sonra hastanede tedavi altına alındı. Belaruslu kadının cansız bedeni incelemelerin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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