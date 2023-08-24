Alman uyruklu turist kadın Alanya'da kayboldu! Havadan ve karadan arama çalışmaları sürüyor

Antalya'nın Alanya ilçesinde 1 hafta önce kaybolan Alman kadın turisti arama çalışmaları devam ediyor. Çalışmalılarda bugün havadan helikopter ve dron desteği de kullanıldı.

Alman uyruklu turist kadın Alanya'da kayboldu! Havadan ve karadan arama çalışmaları sürüyor
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Alanya'nın İncekum Mahallesi'nde bulunan bir otele tatile gelen ve sabah erken saatlerde otelden çıkarak 1 haftadır kendisinden haber alınamayan Alman kadın turist için ekipler arama çalışmalarını sürdürüyor. Alman Annegret Kandzorra Linow (72), kızı, damadı ve torunlarıyla birlikte 5 gün önce Alanya'ya tatile geldi. O günün sabahı tek başına ayakkabılarını giymeden çoraplı olarak dışarı çıkan yaşlı kadından o gün bugündür haber alınamıyor.

Alman uyruklu turist kadın Alanya'da kayboldu! Havadan ve karadan arama çalışmaları sürüyor - Resim : 1

Alman uyruklu turist kadın Alanya'da kayboldu! Havadan ve karadan arama çalışmaları sürüyor - Resim : 2

HAVADAN VE KARADAN ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Çok sayıda jandarma, jandarma komando, Afet ve Acil Durum Alanya (AFAD) ile Acil Hava Arama Kurtarma Manavgat ekibinin katıldığı arama çalışmalarında 7. günde herhangi bir ize ulaşılamadı.
Çalışmalarda bugün havadan helikopter ve dron desteği de kullanıldı. Jandarma komandonun da bulunduğu 250 kişilik arama kurtarma ekibi bölgeyi didik didik arıyor.

Alman uyruklu turist kadın Alanya'da kayboldu! Havadan ve karadan arama çalışmaları sürüyor - Resim : 3

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