Diyarbakır'da yediemin otoparkları denetlendi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki çekici, kurtarıcı ve güvenli otopark olarak hizmet veren firmaları denetledi.

Diyarbakır'da yediemin otoparkları denetlendi
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Zabıta Daire Başkanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı temsilcilerinden oluşan komisyon kentte faaliyet gösteren 8 yediemin otoparkında denetim gerçekleştirdi.

DİYARBAKIR'DA YEDİEMİN OTOPARKLARI DENETLENDİ!

Diyarbakır'da yediemin otoparkları denetlendi - Resim : 1

Denetimlerde, firmaların işyeri açma ruhsatı, fiyat tarifesi ve fiziki şartlara uygunlukları kontrol edildi.
Zabıta Daire Başkanlığı Trafik Şube Müdürlüğü’nün şehir merkezi ile ilçelerdeki denetimleri devam edecek.

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