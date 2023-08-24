Diyarbakır'da yediemin otoparkları denetlendi

Zabıta Daire Başkanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı temsilcilerinden oluşan komisyon kentte faaliyet gösteren 8 yediemin otoparkında denetim gerçekleştirdi.

DİYARBAKIR'DA YEDİEMİN OTOPARKLARI DENETLENDİ!

Denetimlerde, firmaların işyeri açma ruhsatı, fiyat tarifesi ve fiziki şartlara uygunlukları kontrol edildi.

Zabıta Daire Başkanlığı Trafik Şube Müdürlüğü’nün şehir merkezi ile ilçelerdeki denetimleri devam edecek.