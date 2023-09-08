Antalya'da safari faciası! Araç takla attı

Antalya’nın Alanya ilçesinde Polonyalı turistleri taşıyan safari aracı takla attı. Kazada 1 Polonyalı turist hayatını kaybederken 9 turist yaralandı.

Antalya'da safari faciası! Araç takla attı
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Antalya - Alanya istikameti D-400 karayolu tünel çıkışında meydan gelen kazada, sürücüleri öğrenilemeyen safari aracı, beton mikseri ve otomobil zincirleme kazaya karıştı.

Antalya'da safari faciası! Araç takla attı - Resim : 1

Kazanın ardından safari aracı takla atarak sürükledi. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Antalya'da safari faciası! Araç takla attı - Resim : 2

Ters dönen safari aracında sıkışan 1 turist olay yerinde hayatını kaybetti.

Antalya'da safari faciası! Araç takla attı - Resim : 3

Yaralanan 9 turist ise ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Antalya'da safari faciası! Araç takla attı - Resim : 4

Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Antalya # safari # antalya # alanya # trafik kazası
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