Artvin'de kamyonetin şarampole yuvarlandığı kazada 3 kişi yaralandı

Artvin'in Arhavi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Artvin'de kamyonetin şarampole yuvarlandığı kazada 3 kişi yaralandı
Artvin'de kamyonetin şarampole yuvarlandığı kazada 3 kişi yaralandı
Editör: Süleyman Daban
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Ali Töngel'in kullandığı 61 DP 207 plakalı kamyonet, Arhavi-Konaklı köy yolunun 4. kilometresinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada, sürücü ile araçta bulunan Berkan ve Berat Kadir Mantar yaralandı.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Arhavi Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# Yurt # artvin # kaza
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