Beylikdüzü E-5’te kaza sonrası can pazarı

Beylikdüzü Haramidere E-5 yan yolda yüksek hızla seyrettiği iddia edilen motosiklet sürücüsü, binek araca arkadan vurdu. Motosiklette ağır yaralanan 2 kişi için yol ortasında adeta can pazarı yaşandı.

Beylikdüzü E-5’te kaza sonrası can pazarı
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Olay, dün saat 17.00 sıralarında E-5 Beylikdüzü Haramidere Kavşağı’nda yaşandı. Avcılar istikametine seyir halinde olan Özgür Bulut yönetimdeki 34 BLT 082 plakalı araca yüksek hızla gittiği iddia edilen 45 ALR 490 plakalı motosiklet arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile motosiklet sürücüsü H.Y. aracın arka camına çarptı çarpmanın etkisiyle cam kırıldı. Motosiklet üzerinde bulunan diğer kişi ise yola savruldu. Yaşanan kaza sonrası çevredeki vatandaşlar yardıma koştu. Yolda adeta can pazarı kuruldu. Olay yerine kısa sürede gelen ilk ambulans ağır yaralanan sürücü H.Y.’yi hastaneye kaldırdı. Diğer yaralı yolcu ise gelen diğer ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazaya karışan aracın sürücüsü Özgür Bulut yaşananları anlatarak, "Trafik yavaştı arkadan bir silüet gördüm sonra pat diye bir ses geldi. İnince gördüm. Sonrasında burada kızlar var onlar bana dedi ki ’Ağabey çok hızlı gidiyorlardı’ sonra ekipleri aradık geldiler" dedi.

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