Beyoğlu'nda patlama

Beyoğlu'nda gecekonduda henüz bilinmeyen bir sebep nedeniyle patlama meydana geldi.Patlamada yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Beyoğlu'nda patlama
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Fetihtepe Mahallesi Dereiçi Sokak'taki gecekonduda henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle çıkan yangın sonrası alevlerin sardığı evde bulunan bir kişi yaralandı.

Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar, polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, sağlık ekipleri de yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı.

İtfaiye ekiplerinin evdeki soğutma çalışmaları sürerken, patlamanın nedeni araştırılıyor.

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