Çalınan bisikletini bulabilmek için adeta dedektif oldu!

Antalya’da yaşayan 22 yaşındaki reklam ve pazarlama uzmanı Ukraynalı Mishel Lazerenko'nun 10 bin TL değerindeki bisikletini çalandı.

Genç kadın hırsızları, ‘Damla’ ismiyle açtığı bir hesap üzerinden dedektif gibi iz sürerek ulaştı. Polise yakalanan hırsızların kamyonunda çok sayıda çalıntı bisiklet ve motosiklet çıktı.

İş dönüşünde bisikletini yerinde göremeyen Lazerenko polislere haber verdi ve ikinci el eşyaların satışa sunulduğu bir platform uygulamasından ‘Damla’ ismiyle hesap açtı. Platformda araştırma yapan Lazerenko, bisikletinin 6 bin TL’den satışa çıkarıldığını gördü.

Bir iki gün ilanı takip eden ve pazarlık yapan Ukraynalı genç, fiyatı 5 bin TL’ye indirtti ve satıcılardan konum istedi. Ertesi günün Lazerenko, polislerle birlikte verilen adrese baskın yaptı.

Seri numarasından bisikletin kendisine ait olduğunu belirleyen genç kız büyük mutluluk yaşadı. Asayişi Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları araştırmada hem adreste hem de kilitli bir kamyonun kasasında çok sayıda bisiklet ve motosiklet buldu.



Çağlayan Mahallesi’nde yaşadığı evin önünden bisikleti çalınan Ukrayna vatandaşı Mishel Lazerenko, bir dedektif gibi iz sürerek hem kendi bisikletinin hem de çalınan başka bisikletlerin polis ekipleri tarafından bulunmasını sağladı.