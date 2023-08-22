Çanakkale'de orman yangını! Köylüler hayvanlarını kurtarmak için canla başla mücadele ediyor

Çanakkale'deki orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Kayadere köylüleri hayvanlarını kurtarmak için boş arazilere götürmeye çalışıyor.

Çanakkale'de orman yangını! Köylüler hayvanlarını kurtarmak için canla başla mücadele ediyor
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Yangın 12.30 sıralarında merkeze bağlı Kayadere köyüne yakın ormanlık alanda çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yükselen alevlere havadan ve karadan müdahale sürerken, Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 6 helikopter ve 5 uçak ile karadan ise 29 arazöz, 13 su ikmal aracı ve 7 dozerle yangına müdahale ediliyor. Rüzgarın etkili olduğu bölgede ekipler, yangını kontrol altına almak için yoğun mücadele veriyor.

Çanakkale'de orman yangını! Köylüler hayvanlarını kurtarmak için canla başla mücadele ediyor - Resim : 1

''AYAĞINIZA TAŞ, GÖĞSÜNÜZE ATEŞ DEĞMESİN!''

Yangının başladığı bölgeye yakın olan Kayadere köyü ise tedbir için boşaltıldı. Çanakkale-Çan karayolu da trafiğe kapatıldı. Köylüler hayvanlarını kurtarmak için boş arazilere götürerek, kurtarmaya çalışıyor.
Orman Genel Müdürlüğü yangınla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Meydana gelen orman yangınına çok sayıda hava ve kara aracı ile birlikte müdahale ediyoruz. Ormanın Kahramanları cansiparane bir şekilde Yeşil Vatan için mücadele ediyor. Ayağınıza taş, göğsünüze ateş değmesin" ifadelerini kullandı.

Çanakkale'de orman yangını! Köylüler hayvanlarını kurtarmak için canla başla mücadele ediyor - Resim : 2

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