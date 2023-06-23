CHP'li yönetimden depremzedelere tebligat! Evleri boşaltmaları için 15 gün süre verildi

İzmir'de 30 Ekim 2020'de yaşanan depremin ardından Uzundere’deki Büyükşehir Belediyesi’nin toplu konutlarına yerleştirilen depremzedeleri üzün bir gelişme oldu. CHP’li Tunç Soyer yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi 15 gün içinde depremzedelere evleri boşaltın tebligatı gönderdi.

Büyükşehir Belediyesi Emlak Yönetimi Dairesi Başkanlığı dairesinin imzasını taşıyan tebligatta depremzedelere 15 günlük süre verildi. Bu süre zarfında evler boşaltılmazsa zabıta eşliğinde depremzedeler zorla evlerden çıkarılacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin toplu konutları satışa çıkardığı biliniyor. Ulusal Kanal’ın edindiği bilgiye göre 11 yıldır kentsel dönüşümü tamamlanmayan Uzundere Kentsel dönüşüm bölgesinde tahliye edilen 30 engelli yurttaş ve ailesi, çıkarılan depremzedelerin evlerine yerleştirilecek.

Bedelsiz olarak tahsis edilen konutların tahliye tarihi büyükşehir belediyesi tarafından bir kaç kere ertelendi. Belediye Meclisinde alınan son karar ile depremzedelerin 31 Mayıs’a kadar konutları boşaltması istenmişti.