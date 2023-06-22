İzmir'de Harmandalı çıkmazı: Arsa sahipleri mağdur oldu

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Harmandalı bölgesindeki konutları heyelan riski nedeniyle boşalttı. Ancak bazı konutlar için tahliye kararı alınmadı. Çöplüğün baskısını nedeniyle kayan bölgede yaşayan Murat Yılmaz, Belediye Başkanı Tunç Soyer’e Ulusal Kanal aracılığıyla seslendi.

İzmir’de Harmandalı çöplüğünün neden olduğu heyelan nedeniyle 1800 arsa sahibi mağdur oldu. Ulusal Kanal’ın sık sık gündeme getirdiği heyelan, yaşamı tehdit etmeye devam ediyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi bölgedeki konutların tahliyesine karar verdi. Ancak bütün konutlar için bu karar geçerli sayılmadı.

Heyelan riskinin kapsadığı Cumhuriyet Mahallesi’nde yaşayan Murat Yılmaz son durumu anlattı.

Son oturma iskânı alan kişi olduğunu belirten Murat Yılmaz, İzmir Büyükşehir Belediyesi’ni sorumlu davranmaya davet etti.

Riskli bölge “Villa Kent” olarak anılıyor. Toprak kaymasının etkilediği alanda 1800 arsa sahibi yurttaş mağdur oldu. Mağdurlar İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin sorunların çözümüne ilişkin somut bir adım atmadığından yakınıyor.