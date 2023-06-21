Ezidiler kutsal mekanları için mücadele ediyor

Batman'daki Ezidiler kutsal mekanlarını geri istiyor.

Mezopotamya’nın kadim topluluklarından biri Ezidiler. Türkiye’de Şanlıurfa, Mardin, Batman bölgelerinde yaşıyorlar.

Yurt dışında yaşayan Ezidiler sık sık Batman’ın Beşiri ilçesindeki kutsal mekânları olan Şıha Vinda'yı ziyaret ediyor.

2022 yılında 500'e yakın gurbetçi ilk defa burada toplandı. Hem özlem giderildi hem dini görevleri yerine getirildi.

Bir süredir devam eden ziyareti ayağa kaldırma çabaları Batman Valiliği ve İl Kültür Turizm Müdürlüğünün de katkılarıyla hızlandı. Ancak tapu sorunu engel oluşturdu.

Bölgenin tapusu bir kişinin üzerine kayıtlı, önce çalışmalara izin veren tapu sahibi sonra vazgeçti. Bu sorunu aşmak istiyorlar.

Sene boyunca bölgeye yapılan ziyaret Batman esnafının yüzünü güldürmüştü.

Ezidiler tapu sorunu nedeniyle bu yıl gelmedi. İbadet Almanya'da yapıldı.