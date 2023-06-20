Diyarbakır'daki vahşetle ilgili 3 kişi tutuklandı! Silahlı kavgada 9 kişi ölmüştü

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde 9 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgayla ilgili 3 zanlı tutuklandı. Kavga, arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkmış, 2 kişi de yaralanmıştı.

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Diyarbakır’da arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan ve 9 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgayla ilgili 3 zanlı tutuklandı.

Bismil ilçesi Serçeler köyünde 15 Haziran günü iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle kavga çıkmıştı. 9 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 kişinin de yaralandığı olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Üç savcının görevlendirildiği soruşturma kapsamında, olaya karıştığı tespit edilen 26 şüphelinin yakalanması için güvenlik güçlerince çalışmalar yürütüldü. 10 şüpheli gözaltına alındı.

Sevk edildikleri adliyede nöbetçi sulh ceza hâkimliğine çıkarılan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 4’ü serbest bırakıldı.

Yakalanan diğer 3 şüpheliden birinin jandarmadaki işlemleri ile kavgada yaralanan 2'sinin de hastanedeki tedavisi sürüyor. 16 şüphelinin yakalanması için de çalışmalar devam ediyor.

# diyarbakır # bismil # silahlı kavga

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