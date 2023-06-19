Ev sahipliği oranında düşüş: Sahip olduğu evde oturanların sayısı son 20 yılda azaldı

Türkiye’de konutlardaki ev sahipliği oranı 2022’de de düştü. Türkiye İstatistik Kurumu, 2022 yılına ilişkin "Yoksulluk ve Yaşam Koşulları İstatistikleri"ni yayımladı. TÜİK verileri, 2022 yılında oturulan konuta sahip olanların oranının düştüğünü gösterdi.

Buna göre, oturulan konuta sahip olanların oranı bir önceki yıla göre 0.8 puan azalarak 2022 yılında yüzde 56.7 olarak hesaplandı. Kirada oturanların oranı yüzde 27.2, lojmanda oturanların oranı yüzde 1.1, kendi konutunda oturmayıp kira ödemeyenlerin oranı ise yüzde 15.1 oldu.

2002-2022 yılları arasındaki veriler dikkate alındığında bu oranın, 2002'den beri en düşük konut sahibi olma oranı olduğu belirlendi. 20 yıllık dönemde ise 2014’ten bu yana konut sahibi olanların oranında düşüş gözlemlendi.