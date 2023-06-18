Zorunlu hizmet affı Resmi Gazete'de

Zorunlu hizmeti olan öğretmenlerin beklediği haber geldi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin 16 Haziran itibariyle zorunlu hizmeti bulunan öğretmenlerin bu hizmeti yapmış sayılacaklarını duyurdu.



Zorunlu hizmet affı talep eden öğretmenlere, bekledikleri haber Milli Eğitim Bakanı'ndan geldi.



Bakan Yusuf Tekin sosyal medya üzerinden zorunlu hizmet affıyla ilgili taleplerin Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdiğini duyurdu.

- Öğretmenler Odası sohbetlerimizde sıkça sorulan zorunlu hizmet affı 16.06.2023 tarihi itibariyle gerçekleşmiş olacak. İlgili arkadaşlara hayırlı olsun. - Bilhassa deprem bölgesindeki öğretmenler Odası sohbetlerimizde konuştuğumuz, kadrolu öğretmenliğe geçen Pictes öğretmenlerimizin, proje kapsamındaki çalışmaları hizmet sürelerine dahil edilmesi taleplerini de karşılayacağız. Bu da hayırlı olur inşallah.

16 Haziran itibariyle zorunlu hizmeti bulunan öğretmenler bu hizmeti yapmış sayılacak.



Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi kapsamındaki öğretmenleri de yakından ilgilendiren bir gelişme yaşandı.



