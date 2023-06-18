Zorunlu hizmet affı Resmi Gazete'de

Zorunlu hizmeti olan öğretmenlerin beklediği haber geldi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin 16 Haziran itibariyle zorunlu hizmeti bulunan öğretmenlerin bu hizmeti yapmış sayılacaklarını duyurdu.

Cemre Nilsu Çatakoğlu Cemre Nilsu Çatakoğlu
Son Güncelleme:

Zorunlu hizmeti olan öğretmenlerin beklediği haber geldi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin 16 Haziran itibariyle zorunlu hizmeti bulunan öğretmenlerin bu hizmeti yapmış sayılacaklarını duyurdu.

Zorunlu hizmet affı talep eden öğretmenlere, bekledikleri haber Milli Eğitim Bakanı'ndan geldi.

Bakan Yusuf Tekin sosyal medya üzerinden zorunlu hizmet affıyla ilgili taleplerin Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdiğini duyurdu.

- Öğretmenler Odası sohbetlerimizde sıkça sorulan zorunlu hizmet affı 16.06.2023 tarihi itibariyle gerçekleşmiş olacak. İlgili arkadaşlara hayırlı olsun. - Bilhassa deprem bölgesindeki öğretmenler Odası sohbetlerimizde konuştuğumuz, kadrolu öğretmenliğe geçen Pictes öğretmenlerimizin, proje kapsamındaki çalışmaları hizmet sürelerine dahil edilmesi taleplerini de karşılayacağız. Bu da hayırlı olur inşallah.

16 Haziran itibariyle zorunlu hizmeti bulunan öğretmenler bu hizmeti yapmış sayılacak.

Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi kapsamındaki öğretmenleri de yakından ilgilendiren bir gelişme yaşandı.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# Resmi Gazete

Benzer Videolar

Kargo paketinden tarantula çıktı! Kargo paketinden tarantula çıktı!
İstanbul'da asayiş uygulaması İstanbul'da asayiş uygulaması
Kurbanlık kesiminde nelere dikkat edilmeli? Kurbanlık kesiminde nelere dikkat edilmeli?
İstanbul'un silüeti renklendi İstanbul'un silüeti renklendi
Yıldırım çarpan kadın hayatını kaybetti Yıldırım çarpan kadın hayatını kaybetti
İzmir'de heyelan mağdurları yalnız kaldı İzmir'de heyelan mağdurları yalnız kaldı
İzmir Büyük Aile Platformu, Onur Pikniği'ne izin vermedi İzmir Büyük Aile Platformu, Onur Pikniği'ne izin vermedi
İstanbullu'nun çilesi İstanbullu'nun çilesi
DEDAŞ kamulaştırılsın çağrısı DEDAŞ kamulaştırılsın çağrısı
İzmir Barosu'na LGBT tepkisi İzmir Barosu'na LGBT tepkisi
Samsun'da toprak mücadelesi Samsun'da toprak mücadelesi
Okullarda karne heyecanı Okullarda karne heyecanı
Çok Okunanlar
1 İstanbul'da saatlerce sürecek elektrik kesintisi!
2 İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar?
3 Altın fiyatları bugün ne kadar?
4 Kahramanmaraş'ta deprem
5 İşte EYT staj ve çıraklık sigorta formülü