Kargo paketinden tarantula çıktı!

Kargo paketinde 76 tarantula ele geçirildi. Tarantulalar Sıtkı Koçman Üniversitesi Biyoloji Bölümüne teslim edildi.

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Gümrük muhafaza ekiplerince, Polonya'dan Marmaris'e postayla gönderilen bir kargoda 76 tarantula ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığı konuyla ilgili açıklama yaptı.

Gümrük muhafaza ekipleri, Polonya'dan Marmaris'teki bir alıcıya gönderildiği tespit edilen postayı inceledi.

Belgelerinde "akvaryum bitkisi" olarak beyan edildiği görülen kargo, ekiplerin risk değerlendirmesi kapsamında "şüpheli" bulunarak fiziki kontrole tabi tutuldu.

Yapılan kontrolde gazete kağıdına sarılı strafor köpüklerin içinde küçük cam tüplerde 76 tarantula olduğu tespit edildi.

Yapılan işlemlerin ardından tarantulalar Sıtkı Koçman Üniversitesi Biyoloji Bölümüne teslim edildi.

# kargo # tarantula

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