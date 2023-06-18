İstanbul'un silüeti renklendi! Kız Kulesi ve Galata Kulesi'nde ışık ve lazer gösterileri yapılıyor

Aylarca süren restorasyonun ardından Kız Kulesi yeniden büyüleyici haline ulaştı. Yat gezisi ile gün boyu ziyaret edilebilen Kız Kulesi’nde artık her akşam ışık ve lazer gösterisi yapılıyor. Kız Kulesi’yle birlikte Galata Kulesi’nin de renklendirilmesi İstanbulluya adeta görsel şölen sunuyor.

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İstanbul’un siluetine güzellik katan Kız Kulesi ve Galata Kulesi artık daha güzel.

Restorasyonun ardından yeniden açılan Kız Kulesi artık gündüz kadar akşam saatlerinde de ilgi görüyor.

Kız Kulesi ile Galata Kulesi'nde her akşam 22.00’da karşılıklı ışık ve lazer gösterileri yapılıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen görsel şölen yoğun ilgi gördü.

Galata ile Kız Kulesinin aşkı ve kavuşmalarını temel alan modern efsane, ışık gösterisiyle anlatılıyor.

Farklı koreografilerin sunulduğu görsel etkinlikte İstanbul, gül, martı ve kalp görüntülerinin de yer aldığı farklı şekiller de yansıtılıyor.

Sahilde gösteriyi izleyenler, fotoğraf ve video çekerek o anları kaydetti. Kimisi gösteriyle duygusal anlar yaşarken kimi de heyecanını gizleyemedi.

# istanbul # kız kulesi # galata kulesi

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