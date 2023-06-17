İzmir Büyük Aile Platformu, Onur Pikniği'ne izin vermedi
İzmir Büyük Aile Platformu, İzmir Barosu'nun sahip çıktığı Onur Pikniği'nin yapılmasına karşı açıklama yaptı.
İzmir Sivil Toplum Kuruluşları Başkanı Uğur Bayrak, İzmir Barosu'nun sahiplendiği Onur Pikniği için "Avukatlık mesleğine sürülen bu kara lekeyi kabul etmiyoruz" dedi.
İzmir Barosu önünde yapılan açıklamada Türkiye Gençlik Birliği Genel Sekreteri Samet Kunt "İzmir Barosu LGBT dayatmasına alet olamaz" dedi.
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