İstanbullu'nun çilesi: Metro, İETT ve yürüyen merdiven arızaları

İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı metro, tramvay ve metrobüs duraklarında çalışmayan yürüyen merdivenler ve asansörler, İstanbulluların çilesine çile katıyor. Hayatın akışını olumsuz etkileyen arızalar ise nihayet İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis’inde konuşuldu.

İstanbul’da bozulan metroların, yolda kalan otobüslerin ve arızalanan metrobüslerin ardından istasyonlarda çalışmayan yürüyen merdivenler ve asansörler de vatandaşların hayatını zorlaştırıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde de kentteki bozuk asansörler ve yürüyen merdivenler gündeme geldi.

AK Parti'li Meclis Üyesi ve aynı zamanda Ulaşım ve Trafik Komisyonu Üyesi olan Hamdi Demirhan bu soruna tepki gösterdi

İETT ve metro hatlarındaki yıllar içinde artan büyük sorun ile ilgili de soru önergesi verildi

# İstanbul # İBB Meclis

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