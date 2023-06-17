Samsun'da toprak mücadelesi | Köylülerin sesini Vatan Partisi duydu

Köylülerin topraklarına el konulmak isteniyor. Milletin efendisi direniyor, Vatan Partisi bütün gücüyle köylüye destek oluyor.



Samsun'un Ladik ilçesine bağlı Tatlıcak köyüne güneş enerjisi santralinin kurulması planlanıyor.



Tatlıcak Derneği Başkanı Eyüp Ercan, verimli arazilere dokunulmamasını istiyor.



Köylülerin tapusu var ancak büyükşehir yasası ile ellerinden alındı. Vatan Partisi konuya dahil oldu. Köylülerin sesini duydu.



Vatan Partisi İşçi Sendika Bürosu Başkanı Hüseyin Karanlık, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'e seslendi. "İşin peşindeyiz" dedi.



Vatan Partisi Çiftçi Bürosu Başkanı Cenk Özdemir, tarımdaki sorunlara dikkat çekti, kanayan yaraya tuz basılmak istendiğini söyledi.



Vatan Partisi sorun çözülene kadar köylülerin yanında olacaklarına dair söz verdi.