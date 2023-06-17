Samsun'da toprak mücadelesi | Köylülerin sesini Vatan Partisi duydu

Samsun'un Ladik ilçesinde toprak mücadelesi veren köylüleri Vatan Partisi heyeti ziyaret etti. Tapulu arazileri büyükşehir yasasıyla ellerinden alınan köylülerin merasına güneş enerjisi santralinin kurulması planlanıyor.

Son Güncelleme:

Köylülerin topraklarına el konulmak isteniyor. Milletin efendisi direniyor, Vatan Partisi bütün gücüyle köylüye destek oluyor.

Samsun'un Ladik ilçesine bağlı Tatlıcak köyüne güneş enerjisi santralinin kurulması planlanıyor.

Tatlıcak Derneği Başkanı Eyüp Ercan, verimli arazilere dokunulmamasını istiyor.

Köylülerin tapusu var ancak büyükşehir yasası ile ellerinden alındı. Vatan Partisi konuya dahil oldu. Köylülerin sesini duydu.

Vatan Partisi İşçi Sendika Bürosu Başkanı Hüseyin Karanlık, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'e seslendi. "İşin peşindeyiz" dedi.

Vatan Partisi Çiftçi Bürosu Başkanı Cenk Özdemir, tarımdaki sorunlara dikkat çekti, kanayan yaraya tuz basılmak istendiğini söyledi.

Vatan Partisi sorun çözülene kadar köylülerin yanında olacaklarına dair söz verdi.

# Samsun # samsun # samsun ladik # vatan partisi

Benzer Videolar

Okullarda karne heyecanı Okullarda karne heyecanı
İzmir'de öğrencilere kötü haber İzmir'de öğrencilere kötü haber
İzmir Barosu'na LGBT tepkisi İzmir Barosu'na LGBT tepkisi
İstanbullu'nun çilesi İstanbullu'nun çilesi
DEDAŞ kamulaştırılsın çağrısı DEDAŞ kamulaştırılsın çağrısı
İzmir Barosu'na LGBT tepkisi İzmir Barosu'na LGBT tepkisi
Denizli sanayisi için toplandılar Denizli sanayisi için toplandılar
İstanbul'da hasarlı bina sayısı artıyor İstanbul'da hasarlı bina sayısı artıyor
Eskişehir'de 3 katlı bina çöktü! Eskişehir'de 3 katlı bina çöktü!
Togg böyle sünnet arabası oldu! Togg böyle sünnet arabası oldu!
Kaderi ve ismi çilekle değişen köy Kaderi ve ismi çilekle değişen köy
Muğla'da yıldırım düştü yangın çıktı Muğla'da yıldırım düştü yangın çıktı
Çok Okunanlar
1 Yeni evleneceklere 150 bin TL faizsiz kredi
2 Petrolde yuan ve ruble dönemi
3 Tarihin en ünlü 5 bilimsel tartışması
4 Heykel gibi bir cildin doğal ilacı!
5 A Milli Futbol Takımı Avrupa zaferi