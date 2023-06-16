İzmirli vatanseverler tepki gösterdi: "İzmir Barosu LGBT propaganda ve örgütlenmesine destek olamaz"

İzmir Barosu, sosyal medya hesaplarından “Onur Haftası Programını" paylaştı. İzmirli vatanseverler de baronun LGBT destekçisi tutumuna tepki gösterdi. Vatan Partisi, Cumhuriyet Kadınları Derneği, İzmir Büyük Aile Platformu ve Türkiye Gençlik Birliği, ortak açıklama yaptı.

Özgür Doğu Saymaz Özgür Doğu Saymaz
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İzmir Barosu’nun onur haftası kapsamında LGBT destek programına İzmir de tepki gösterildi. Vatan Partisi, Cumhuriyet Kadınları Derneği, İzmir Büyük Aile Platformu ve Türkiye Gençlik Birliği, Baro binası önünde açıklama yaptı. Programın iptal edilmesi istendi.

Cumhuriyet Kadınları Derneği Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Büyük Aile Platformu Başkanı Avukat Nuriye Kadan İzmir Barosunu sert sözlerle uyardı.

Kadan LGBT konusunda yasal düzenlemelerin şart olduğunu belirtti.

Vatan Partisi Konak İlçe Başkanı Avukat Bülent Karagöz "İzmir Barosu bu tutumuyla ABD emperyalizmine hizmet etmektedir" dedi.

İzmir Barosu'nun Türkiye karşıtı eylemlerin merkezi haline geldiğini belirten Karagöz "baro gayrimeşru eylemlere son vermelidir" ifadelerini kullandı.

Türkiye Gençlik Birliği İzmir Şube Başkanı Betül Kaya da bölücülükle yozlaşma temsilcilerinin ortaklığına dikkat çekti.

Baro önünde açıklama yapan vatanseverler, İzmir Baro Yönetimine Onur Haftası etkinliklerini iptal etmesi gerektiğini söyledi.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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