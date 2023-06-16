Eskişehir'de 3 katlı bina çöktü! Büyük bir gürültüyle yıkıldı...

Eskişehir'de dün akşam saatlerinde görenleri hayrete düşüren bir olay meydana geldi.

Tepebaşı ilçesinde Şirintepe Mahallesi Kocadağ Sokak'ta 3 katlı bir binanın büyük kısmı bilinmeyen bir nedenle çöktü. Çöken binanın yan tarafında inşaat bulunması dikkati çekti.

Binanın büyük kısmının çökmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Ekipler, bölgede inşaat yapan müteahhit firmanın uyarısıyla, 10 kişilik 4 ailenin yaşadığı binanın önceki gün boşaltıldığını tespit etti.

Belediye tarafından enkazın kaldırılması için yönlendirilen firma, bölgede iş makineleriyle çalışma başlattı.

Eşyaları enkazın altında kalan bazı ev sahipleri gözyaşlarına engel olamadı. Apartmanın 3'üncü katında oturan Talha Bayar, 5 ay önce komşu evlerin yeni bina yapımı için yıkıldığını belirtti. Binalarının yanında bir hafta önce de inşaata başlandığını anlatan Bayar, şunları kaydetti:

"Bugün de beton döküldü. Bize düne kadar evde kalabileceğimiz söylendi. Dün bize evdeki çöküntüler başlaması nedeniyle binadan çıkılması için ihbar yapıldı. 5 ay önce evi yıktığı zaman bu arkadaş bizim balkonumuzu da yıkmıştı. Aynı zamanda yapı denetim geldi. Tutanak tutuldu. 'Üç gün içinde burası yapılacak' dedi ama yapılmadı. Daha sonra güçlendirme yapacağını söyledi. Bizden 12 bin lira para talep etti. Daha sonra 'benim belediyede akrabalarım, arkadaşlarım var. İstersem ben bu evi boşalttırırım' diye tehdit etti. Şu anda işte görmüş olduğunuz gibi evimiz yıkıldı tamamen. Her şeyimiz gitti bizim. Anılarımız, bütün eşyalarımız... Babam da kanser hastası, hastanede yatıyor, adamın acısı ikiye katlandı. Şu an çok mağdur durumdayız. Ben gereğinin yapılmasını istiyorum. Herkes ağlıyor, perişan bir durumda. Bütün anılarımı, her şeyim bu evdeydi, her şeyim gitti."

Yıkılan apartmanda yaşayan Meral Selvi de binalarının iki tarafında da yeni inşaatların başladığını belirtti. İnşaata beton döküldüğünü anlatan Selvi, "Beton atıldıktan sonra çıtırtılar geldi. Biz o zaman evdeydik. Çıtırtılar geldiğinde zil çaldı. Biri 'binanızdan bir şeyler dökülüyor' dedi. Çıktık baktık. Ondan sonra müteahhitte haber verdik. Bizim müteahhit, 'Beton atma. Biraz bekle. Biz güçlendirelim ondan sonra at' demiş. Onlar atmış betonu. Hiçbir eşyam yok şu anda." ifadesini kullandı.

TEPEBAŞI KAYMAKAMLIĞI AÇIKLAMA YAPTI

Yaşanan olayla ilgili Tepebaşı Kaymakamlığından da açıklama geldi. Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"İlçemiz, Şirintepe Mahallesi Kocadağ Sokak No 5'te sağında temel seviyesinde, solunda 3'üncü kat tabliye betonu atılması aşamasında olan iki yapının arasında kalan 3 katlı bina 14 Haziran'da sallantı olması nedeniyle aynı gün boşaltılmış ve binanın bir kısmında 15 Haziran'da çökme meydana gelmiştir. Çöken binada herhangi bir can kaybı ve yaralı bulunmamaktadır. Binanın kalan kısımları kontrollü bir şekilde yıkılmıştır."

ÇÖKME ANI GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

3 katlı apartmanın kısmen çökme anları bölgedeki bir güvenlik kamerasına da yansıdı

Görüntülerde, 3 katlı apartmanın çöktüğü sırada binanın yakınında bulunan bazı vatandaşların hızla bölgeden uzaklaştığı ve çevrede toz bulutu oluştuğu anlar yer aldı.