Togg böyle sünnet arabası oldu! İşte çocukların o mutluluğu

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg, Bayrampaşa'da 6 çocuğa sünnet arabası oldu.

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Bayrampaşa'da ailelerinin isteği üzerine sünnet olacak 6 çocuk için Belediye Başkanı Atila Aydıner'in makam arabası olan Anadolu kırmızısı Togg süslendi.

Sünnet olacak çocuklar için konvoy oluşturuldu. Togg'la evlerinden alınan çocuklar ilçenin caddelerinde turladı.

Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, önceki gün bir gemi seyahati sırasında sünnet olacak çocuklara "Togg ile sizi gezdirmemi ister misiniz?" dediğini ve bu teklif üzerine çocukların çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Aydıner, evlerinden aldıkları sünnet olacak 6 çocuğu Togg'la ilçede gezdirdikten sonra Sevgi Kafe'de pasta keseceklerini ve hediye vereceklerini söyledi.

Böyle bir günde Togg'a bineceği için çok heyecanlı olduğunu dile getiren Baran Kerim Kara, "Benim için çok mutlu bir gün olacak. Biraz heyecanlıyım. Bu aracı biliyorum. Çok farklı özellikleri var. Başkanımla gezeceğim için çok heyecanlıyım." dedi.

Anne Sevil Kara, oğlu sünnet olacağı için çok mutlu olduğunu belirterek, "Çocuklar için çok güzel bir anı olacak. Bayrampaşalılar için de çok güzel bir atmosfer oldu." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# İstanbul # togg # Bayrampaşa

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