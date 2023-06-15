Muğla'da yıldırım düştü yangın çıktı: 5 dönüm arazi zarar gördü
Muğla’nın Menteşe ilçesinde yıldırım düşmesi nedeniyle orman yangını çıktı. 5 dönüm alan zarar gördü. Yangın kısa sürede büyümeden kontrol altına alındı.
Muğla'nın Menteşe ilçesinde yıldırım düşmesi nedeniyle başlayan orman yangını acil müdahaleyle söndürüldü. 5 dönüm arazi zarar gördü.
Özlüce-Yemişendere mevkiindeki ormanlık alanda çıkan yangına, 2 helikopter, 2 arazöz müdahale etti. Orman işçileri de söndürme faaliyetlerinde görev aldı.
Yangının kontrol altına alınmasının ardından, ekipler bölgede soğutma çalışmaları başlattı.